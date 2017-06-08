〈南部〉來苓雅看「羚羊」？ 街頭藝術無厘頭

區長以苓雅諧音打造羚羊意象
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局活化苓雅區老舊社區，今年鎖定建軍路五層樓以上建物，邀請國內外知名藝術家高空創作大型藝術壁畫，並以苓雅諧音設置「羚羊」裝置藝術，網友肯定有創意，但也有人聯想到台語髒話「趕羚羊」，而且台語發音「苓雅」跟「羚羊」也不一樣，不了解兩者有何關聯？
苓雅區長陳進德看準紐約等國際城市可見大型藝術壁畫，反觀國內大多彩繪社區矮牆，他以苓雅諧音「羚羊」發揮創意，邀集國內外知名藝術家彩繪九里大型藝術壁畫，並打造六隻高二．五公尺的大型「羚羊」屹立重要路口。
與地方無淵源 台語發音反成罵人
民眾大多感到驚奇，肯定市府有創意，但也有人聯想到髒話「趕羚羊」，覺得好笑但也不解，因為苓雅區之地名源自於海岸的「苓仔寮」，「苓仔」是指漁網，「寮」是簡陋小屋，「苓仔寮」是早期漁民存放網具的場所，從歷史淵源上來看，苓雅跟羚羊一點關係也沒有。
里長︰裝置藝術應融入歷史典故
林德里翁里長說，裝置藝術除了考慮諧音，更應納入歷史典故，才能深具意義，加深大家對城市的印象。
值得一提的是，中正里經常出沒夜鷺，市府聽取里民建議，藝術家彩繪夜鷺搭配蘭花，以水墨及藍、紫色調，與里內樹林相映成趣，更美化社區風景，深受里民喜愛；藝術家於林德里創作女性上班族漫步城市的大型藝術壁畫，色彩繽紛點亮街頭。
今年鎖定建軍社區彩繪，以建軍路為主軸，沿線包括醫院、寺廟、公車站、加油站等，將創作八面大型藝術壁畫，打造全國首座大型藝術壁畫社區；陳進德說，將於和平、凱旋路口一棟十層大樓，創作全國最大的藝術壁畫，形塑苓雅特色意象，可望成為高市新地標，目前已完成九面大型藝術壁畫，預計今年底前可達成二十面。