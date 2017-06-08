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〈南部〉小琉球出租電動機車 又一業者進駐

2017-06-08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕端午節連假，小琉球出現一天一萬五千人登島人潮，島上除不管汽油還是電動機車都被租光，業者看好島上電動車市場，繼gogoro後，國內老牌大廠中華車，昨天也正式進駐小島「交車」。

屏縣府及鵬管處為讓小琉球成低碳旅遊景點，合力打造電動機車旅遊，島上初估至少有六千輛出租機車，隨著gogoro引進，中華汽車昨也正式宣布引進三百輛，將出租版圖擴及小琉球，經銷商乙順公司一躍成全島最大電動機車出租業者。

打造低碳島 引進300輛

屏縣環局長魯台營表示，小琉球燃油機車約一萬輛，電動機車近千輛，近年反空污議題發酵，今年國定假日燃油車禁止登島，明年將全面禁止燃油車登島，縣府有信心將小琉球打造成國內低碳旅遊島的示範區。

中華汽車經理黃亦元讚賞屏東推廣低碳的決心與環境，他說，琉球鄉觀光人潮暴增，環境永續議題伴隨而來，昨天交車的兩百台電動機車，成為琉球旅遊新選擇，為推廣低碳概念，將和屏科大合作，師生每月可以六百元優惠價格租賃電動車，希望逐步串連東港到墾丁。

居民舊車換購 優惠多

目前島上出租油、電車比例約為三比一，中華汽車的經銷商乙順則強打「迎新換舊」，居民以設籍的二行程機車換購約八十CC馬力、原價逾七萬元的中華電動車，只需一萬六千八百元，若再介紹二位朋友換購電動車，還能全額退還，堪稱全台最優惠。

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  • 國內電動機車龍頭引進三百輛，版圖正式跨入小琉球。（記者陳彥廷攝）

    國內電動機車龍頭引進三百輛，版圖正式跨入小琉球。（記者陳彥廷攝）

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