〈台北都會〉大佳河濱公園》兒童戲水區 週末開fun

2017-06-08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市四月才重新開放的大佳河濱公園共融式遊樂場，引進全台規模最大的共融式沙坑，隨著季節入夏，六月至九月加碼開放兒童戲水區，透過噴水設施讓孩子們戲水清涼一夏，從週六（十日）起，六月的週末都可讓民眾到大佳河濱公園玩沙、戲水、玩遊具一次滿足！

水利處說，大佳河濱公園一直是家長蹓小孩的熱門地點，兒童戲水區有大型圓圈、竹蜻蜓、巨型花朵等造型噴水設施，沙坑內則有挖土機、沙桌、滑梯、攀岩及攀爬等設施，不僅小孩可開心遊玩，家長也可到一旁薄膜涼亭下的輕食區點杯咖啡，享受優閒的親子時光。

大佳河濱公園的遊樂場砸下八百萬元預算重整，除了打造面積約四百九十平方公尺沙坑，引進造價較高的共融式遊具，周邊也設有遮陽器材、休憩區，並改善水龍頭等清潔設施，設備、環境都相當到位。

週六日下午3至6點噴水

按規劃，大佳河濱公園兒童戲水區從六月十日起，六月固定於每週六、日下午三點至六點噴水；七月與八月則會每天噴水，且一天有三場次，分別為上午十點至十點四十分、上午十一點至十一點四十分、下午三點至六點；九月比照六月噴水時段；每年十月至隔年五月則不噴水。

水利處建議，前往大佳河濱公園遊樂場沙坑與兒童戲水區，可開車至基隆河八號或九號水門後左轉，但熱門時段停車空間有限，大眾交通工具可搭乘七十二、二二二、市民小巴九號等路線，或搭捷運到圓山站後，轉三十四路線公車。