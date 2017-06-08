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北韓又發射不明飛行物 南韓初估是反艦飛彈
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〈台北都會〉柯批Ridiculous！》世大運外縣市場館垃圾 運回台北燒

2017-06-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕二○一七台北世大運倒數七十一天，卻傳出賽會期間各場館產生的垃圾，都須運回台北市處理。世大運環保處解釋，非家戶垃圾依法須向各縣市權管機關申請代燒，但各縣市可接受的垃圾量體有限，可能拒燒，清潔服務廠商認為風險和成本太高，不願投標，因此調整標案內容，改由北市府自行清運和焚燒各場館垃圾，廠商則負責場館清潔維護等，才順利決標，讓市長柯文哲忍不住在市政會議上批評「Ridiculous！」

世大運於八月十九日至卅日舉辦，總計六十個競賽場館橫跨雙北、桃園市、新竹縣市等五縣市，卻傳出賽會期間「自己的垃圾自己燒」，舉凡場館產生的垃圾，都會運回台北市處理。

世大運環保處解釋，依廢棄物清理法，各縣市焚化廠的權管範圍僅限家戶垃圾，否則需另外申請代燒，但各縣市處理垃圾的量體有限，又以家戶垃圾優先，外縣市可能拒燒世大運場館垃圾，且有些縣市原本就沒有焚化廠，清潔服務廠商認為風險和成本太高，以致第一次招標時，沒有廠商投標。

考量廠商所需承擔的風險，加上北市就有可以處理的設施，世大運環保處最後重新調整標案內容，每天派專車收運其他縣市場館垃圾，送回北市處理，廠商則主要負責維護場館清潔、消耗品供應等，才順利決標。據透露，市長柯文哲對此忍不住在市政會議上脫口而出「Ridiculous！」

世大運環保處說，賽會期間，所有場館每天所需清潔人力高達四百人，但初估每天垃圾量，也許連一台清潔車都裝不滿，會再向市長報告細節。

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