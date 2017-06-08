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〈台北都會〉世大運遭爆料 簡余晏怒嗆：有種「踹共」

2017-06-08

〔記者沈佩瑤、張議晨、何世昌／台北報導〕二○一七台北世大運進入倒數，卻遭爆料質疑市府花大錢向中國租用二手LED螢幕、使用八年前台北聽奧老舊計時計分系統，還有選手餐廳疑似綁標，菜單至今出不來。對此，台北市觀傳局長簡余晏昨親上火線反駁，強調軟硬體都依國際大學運動總會（FISU）審核，她還怒嗆爆料者：「有種具名出來討論！」

世大運共有廿二種競賽項目、總計六十個競賽場館，橫跨雙北、桃園市、新竹縣市等五縣市，是台灣首次舉辦最高層級國際賽事。但不僅LED螢幕、計時計分系統有疑慮，甚至斥資廿一億新建的和平實小籃球場，只打算辦預賽，籃球決賽改至小巨蛋舉行。市長柯文哲昨天上午出席里長座談會前，面對媒體包圍提問，還反問「籃球場只能打預賽，什麼意思？」未正面回答問題。

奧運承包商承接餐飲

有關選手餐廳被質疑綁標，簡余晏說，當初曾邀請許多台灣五星級飯店業者投標，但批評者只質疑為何是澳洲公司投標，卻不問「為什麼台灣廠商不來投標？」她表示，餐飲須調集大量人員，台灣廠商多認為沒有利潤，但澳洲公司長期承接這類活動，而且是巴西奧運承包商，自有一套SOP，有利潤他們才願跨海投入；菜單則還在FISU審核。

簡余晏還質疑爆料者應是未得標的廠商，回嗆對方「若對世大運有所批評，有種具名出面討論」。她強調，LED螢幕、計時系統等都已決標，且都符合國際標準，沒有出包的問題；多數比賽場地由FISU決定，不是台北市想在哪就在哪。

中商LED螢幕租價200萬

世大運發言人楊景棠昨率團隊受訪時也說，若外界有疑慮，願主動說明，但請勿使用不具名且不實的爆料。他說，因台灣廠商無法應付大量LED螢幕需求，才找中國廠商，租賃價格僅約新台幣兩百萬元，非外傳的人民幣一千萬元（約新台幣四千五百萬元）。

小巨蛋分擔籃球賽事

楊景棠說，考量籃球賽在國內熱門，才會由中型場地和平實小籃球場，換到大型場地小巨蛋，加上籃球賽事有許多循環賽，單一場館無法處理所有賽事。

用聽奧計分板已扣款

至於廠商因故使用到聽奧留下的計分板，已發文廠商並扣款，保證正式比賽時，同樣狀況絕不再發生。

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  • 2017台北世大運舉辦在即，卻遭媒體爆料有「四大亂象」，台北市觀傳局長簡余晏昨上廣播節目接受專訪，怒嗆爆料者「有種具名出來討論！」（Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》提供）

    2017台北世大運舉辦在即，卻遭媒體爆料有「四大亂象」，台北市觀傳局長簡余晏昨上廣播節目接受專訪，怒嗆爆料者「有種具名出來討論！」（Hit Fm聯播網《蔻蔻早餐》提供）

  • 世大運籃球館、斥資21億新建的和平實小籃球場遭爆料只打算辦預賽。（資料照，記者黃建豪攝）

    世大運籃球館、斥資21億新建的和平實小籃球場遭爆料只打算辦預賽。（資料照，記者黃建豪攝）

  • 世大運選手餐廳被質疑綁標，菜單至今出不來。（資料照，台北市新工處提供）

    世大運選手餐廳被質疑綁標，菜單至今出不來。（資料照，台北市新工處提供）

  • 台北市長柯文哲面對媒體包圍提問，還反問「籃球場只能打預賽，什麼意思？」（記者沈佩瑤攝）

    台北市長柯文哲面對媒體包圍提問，還反問「籃球場只能打預賽，什麼意思？」（記者沈佩瑤攝）

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