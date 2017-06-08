〈台北都會〉海漂垃圾入侵 八斗子漁港還要清3天

2017-06-08

北海岸石門到東北角水湳洞都有

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆北海岸、東北角沿近海域，這兩天開始出現大量漂流木及垃圾，清不勝清，漁船進出港都得小心翼翼，就怕螺旋槳不慎捲入故障，其中又以基隆八斗子漁港最為嚴重，截至昨天已清理出三噸，但基隆市府研判，即使外海的漂流木不再漂進來，光清理內港至少也要三天。

六○二基隆、北海岸遭遇近年最嚴重的梅雨災情，大量山區及岸際的枯枝流木沖刷入海，近日隨著潮流湧進漁港，從北海岸石門到東北角水湳洞都有，一大片的黃色大軍，見者無不驚呼。

漁船進出港閃躲 就怕殃及螺旋槳

基隆嶼周邊，基隆八斗子漁港滿是漂流木佔據航道，漁船出海作業都得左閃右躲，深怕一不小心，引擎、螺旋槳不慎捲入漂流木及垃圾，造成漁船損壞，基隆市府產業發展處人員緊急調派三艘船隻清運，昨天清理出三噸廢棄物，產業發展處漁業行政科長何惠玫指出，從前天開始就發現這一大片海漂物，昨天陸續漂進航道，立即以攔木網聚集海漂物，再以怪手、吊車清運到岸上，全部清完大概還需要三天時間。

新北市富基、龜吼、東澳漁港也是從昨上午就開始清理漂進港區的漂流木，而東北角水湳洞、陰陽海到濂洞灣、員山子分洪道出口海面上，也有大量樹枝夾雜垃圾的漂流物，釣客不斷釣上垃圾，怨聲載道，直呼根本沒辦法釣魚。

新北市府農業局林務科長黃嘉文、漁業及漁港事業管理處長汪昭華表示，富基、龜吼、東澳漁港都有漂流木漂進港區，皆已加強清理中，漁會也有派人協助，至於實際清運數量，仍待進一步估算。