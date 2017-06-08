〈台北都會〉容積全代金制柯未表態 北市府被疑「打假球」

2017-06-08

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕市府上月遭議會突襲通過「台北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，讓「容積、代金各半」的容移雙軌制無法落日。據了解，市長柯文哲對容積銀行是否覆議躊躇，將等今天舉辦的居住正義論壇後再「看風向」。但府內分為正、反兩派，讓市府態度不定。議員表示，市府從未好好向議會表達希望合作，市長柯文哲從頭到尾都不重視此案，市府對外頻放話會堅持，實際上都在「打假球」。

議員︰柯從頭到尾不重視

幕僚指府方高層意見多，曾有人建議推動容積移轉媒合平台要讓容移透明化，但並未被各局採納；更有高層會中頻頻為議會緩頰，認為雙軌制並非無道理，讓一旁的柯文哲怒罵︰「你不要講話，不要逼我對你咆哮！」

民進黨團總召許淑華指出，五月十日曾要求柯文哲赴黨團報告此事，當時都發局長林洲民簡報是全面代金制，柯卻說「我現在沒有態度、不知道怎麼處理」，令在場議員困惑追問立場，柯仍說「我聽大家意見、回去研議處理」，未要求黨團配合支持代金制。

議員陳永德表示，柯在開議前曾來拜訪，強調對容積代金無意見，而三讀通過當天柯文哲也跟他說不會提覆議案，認為柯從頭到尾都無態度。議員王鴻薇也說，她過去就支持容積銀行，但市府從未派員希望她協助。

市府︰內部意見不同 力求共識

市府發言人劉奕霆證實，市府內部確實存有不同意見，至於議員質疑市府推動容積全代金制度都在「打假球」，他說市府仍努力取得外界共識，並非打假球。