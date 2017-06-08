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〈台北都會〉北市防光害擬重罰斷電 議員認爭議大

2017-06-08

〔記者郭安家／台北報導〕台北小巨蛋、三創數位生活園區廣告物、LED曾被投訴燈光擾民，前市長郝龍斌推出「台北市光害自治條例」草案，但最後夭折。市長柯文哲再推新版草案，罰金比郝時代增一至三倍，最多可處十萬元罰鍰，經兩次限期改善、一年內再被開罰三次，環保局即可將這些發光的燈具、廣告物強制斷電；此外，夜間十點至翌日上午七點，不得有閃爍光源擾民；依小巨蛋、三創亮度現況，已可符合該草案標準。

柯版草案罰金倍增 最重可斷電

議會法規會昨一讀通過草案，最快下週三可於議會大會二讀通過，通常三讀會僅宣讀法案。不過，民進黨市議員洪健益說，此草案堪稱全球僅有，「你去查全世界根本沒有光害防制標準」，爭議很大。環保局長劉銘龍則表示，希望此案能在議會儘快三讀，台北市將是亞洲首例，也可做為台灣其他城市發展的參考。

新草案規範光害輝度及照度標準、閃爍光，還有建築物玻璃、金屬等反光材質所產生的反射光。此外，夜間十點至翌日上午七點，使用光源「不得閃爍致妨害人生活作息」。議會指出，環保局仍須進一步討論相關標準，根據舊版規劃，最大輝度每平方公尺二百五十至三百燭光（cd）、平均照度廿五勒克斯（lux）。

此外，若廣告物、燈具光源面積廿五平方公尺以上者，並且設置於市區快速道路或高速公路兩側卅公尺內第一排建物，需經「北市光害委員會」審查。洪健益指出，該委員會審議原則如，釐清是否影響交通安全、駕駛眩光；另有光源輝度、建物的反射率、反射光建物改善措施。

至於小巨蛋、三創，環保局副局長盧世昌說，經過協調、勸導，小巨蛋廣告物亮度已降至每平方公尺一百燭光，三創亦降低亮度，符合草案標準。

新舊草案開罰範圍皆排除緊急救助、緊急醫療、治安維護、交通設施、飛航燈光。柯市府草案再排除，道路安全車輛及標誌、住家照明、室內照明，洪健益說，因此民眾家燈籠高高掛將不會被檢舉。

另一方面，郝龍斌時代草案規定，違者可處五千至五萬元罰鍰，並限期改善，必要時強拆該燈具、廣告物，並視為廢棄物。柯文哲版草案罰金則增一至三倍，罰金為三萬至十萬元，允許兩次限期改善，若一年內被罰三次，環保局則可斷電。

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