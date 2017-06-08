〈台北都會〉北市電玩條例鬆綁 1億資本額限制解禁

2017-06-08

修正通過 增異業結盟條款

〔記者何世昌／台北報導〕以往電子遊戲場業者需一億元資本額才能在購物中心、百貨中心或遊樂園營業，但《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》修正案，昨下午三讀通過並施行，新增「異業結盟條款」，若百貨公司等營業額逾一億元，則不受資本額限制。商業處評估新法實施後，「普通級」電子遊戲場至少再增二至三間。

《台北市電子遊戲場業設置管理自治條例》二○一一年十月十日公布施行，原法條規定，電子遊戲場申請人資本額須達一億元以上；電子遊戲場限制設在樓地板面積逾一千平方公尺的購物中心、百貨中心或遊樂園內，且單層樓地板至少一千平方公尺；申請人營業資本額仍須達新台幣一億元以上。

另電子遊戲場依「普通級」、「限制級」，前者主要出入口需臨接十二公尺以上道路，遠離幼兒園、各級學校、醫院、圖書館五十公尺以上；後者主要出入口需臨接卅公尺以上道路，遠離幼兒園、各級學校、醫院、圖書館一千公尺以上。

商業處管理科長方霖表示，資本額限制大，導致法令施行至今，全北市「普通級」電子遊戲場僅三間；為促進經濟發展、帶動電玩產業升級，去年起研議修法。

台北市議會昨下午三讀通過自治條例修正案，全文自十四條減為十一條。修正重點有四，第一，申請人資本額一億元及樓地板面積等限制照舊；但新增「異業結盟條款」，凡購物中心、百貨中心或遊樂園營業額達一億元以上，不受上述資本額限制，且每處購物中心等營業場所，以提供一間電子遊戲場為限。

新增電玩場禁菸規定

第二，中央針對電玩機台已有規格審查機制，原法條相關審查機制及罰則，全數刪除。第三，電子遊戲場新增禁菸規定；其餘禁酒、禁檳榔、禁毒，以及噪音、亮度等規定比照原法條。

第四，修正案公布施行前，曾提出營業申請之業者，其申請書需另補齊「土地使用分區副條件允許使用項目」、「建築物使用執照用途」，以佐證該處符合電子遊戲場業使用，並經北市府依自治條例准否。

普級業者可望增2至3間

方霖表示，新法上路後，「普通級」電子遊戲場不必再受到資本額門檻限制，可採異業結盟方式營業，已有兩、三家業者躍躍欲試，並提前覓妥點位。至於「限制級」電子遊戲場，此次修法並未放寬距離限制，目前難有增設空間。