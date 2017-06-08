〈台北都會〉30億增設機捷Ａ2aＡ5a站 新北 議員批「沒必要」

2017-06-08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府在前瞻計畫向中央爭取機場捷運增設A2a（二重）、A5a（輔大醫院）站經費，兩站總經費約卅億元，新北市須負擔十八億元，民進黨團議員賴秋媚、王淑慧、許昭興、邱婷蔚在市政總質詢質疑兩站興建的必要性，希望市府花所當花，省下的錢可以給○至六歲的幼兒更好的照顧。

朱立倫強調，A2至A3、A5至A6間站距太長，超過一般都會區捷運站距一．五至二公里的平均數，廿年前地方就爭取增設A2a及A5a站。

王淑慧、邱婷蔚質疑，增設A2a站多花費十幾億元，二重抽水站預定地也變更到現址，因地勢過高又多花錢挖管線；捷運局長趙紹廉指出，兩站的規劃最早溯自民國九十二年，市府後來檢視，仍認為有興建必要，因此繼續推動，A2a站一側是大台北都會公園，另一側是新的開發案，兼具遊憩、區域發展等多重功能，「是一個非常前瞻的做法」。

許昭興則指A5a雖名為輔大醫院站，其實距醫院約一公里遠，跟A6站到醫院的距離相當，且周邊接駁公車方便，根本不需多花十二．四六億元興建，這筆錢可以給○至六歲的幼兒更好的照顧或提供營養午餐；賴秋媚質疑，為了A5a站，將原本規劃泰山唯一大面積的萬坪公園切成零碎小塊，並不值得。

捷運局：行政程序已完成

趙紹廉強調，兩站的規劃已走完相關行政程序，A2a站用地透過市地重劃變更取得，A5a站土地將在塭仔圳開發案中取得，未來也是五股泰山輕軌線的車站，卅億元全部是興建的經費。

另外，賴秋媚強調，中央編列一．一億元在A5站增設北側出口，泰山人只要一個天橋、出口，就可以安全地去回，市府卻要劃設一個大廣場，再將後面的工業地變更為商業地，讓人不解；市長朱立倫回應，請工務局協助捷運局規劃一個簡便的天橋出口，土地則由副市長李四川協助解決。