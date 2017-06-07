〈南部〉南市搶割稻農機荒 農局籲勿搶收

2017-06-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南部分區域一期稻作正在收割，這次雨情影響農民收成，割稻機也不敷所需，市議員賴惠員與議長賴美惠昨日先後質詢都為農民請命，農業局呼籲，農民勿提早搶收稻穀，以免影響收購價格。

議員要求農局幫忙 減少農損

賴惠員昨「戴斗笠、拿稻穀」，道具齊全上議場，她指出，相較去年同期的一期稻作價格，今年每一百台斤價差高達二百元，每分地至少損失二千四百元，農民甚至要與老天爺搶放晴收割時間，造成「有錢找不到割稻機、有糧找不到烘稻機」的窘境，即使農糧署建置農業機械代耕資訊平台，對不熟悉資訊科技的老農卻是受益有限。

賴美惠第一次以「議長身分」在台下質詢，也建議農業局要多用心幫忙農民，減少損失。

農局︰提早收割 稻米品質不佳

農業局表示，目前通報登錄農損面積五十四公頃餘，損失金額約五十萬九千元，若提早收割水稻，穀粒未完全充實，其含水率高、青米粒多、容重量不足，稻穀品質不佳，含水率高也將增加烘乾時間及成本，影響其他農民稻穀烘乾作業，進而影響糧商收購意願或以較低價格收購。

農業局呼籲，水稻生育達黃熟期至完熟期之間，是稻作最佳的收穫期，請農民在水稻成熟時再收割，不搶割、不青割未成熟稻穀，才能維護稻米品質及收益；中央設有農機平台，將會配合秧期南下支援，農民若有嚴重災情，可向在地公所通報，以利依「農業天然災害救助辦法」規定，協助儘速恢復生產。