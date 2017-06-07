| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉南市搶割稻農機荒 農局籲勿搶收

2017-06-07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南部分區域一期稻作正在收割，這次雨情影響農民收成，割稻機也不敷所需，市議員賴惠員與議長賴美惠昨日先後質詢都為農民請命，農業局呼籲，農民勿提早搶收稻穀，以免影響收購價格。

議員要求農局幫忙 減少農損

賴惠員昨「戴斗笠、拿稻穀」，道具齊全上議場，她指出，相較去年同期的一期稻作價格，今年每一百台斤價差高達二百元，每分地至少損失二千四百元，農民甚至要與老天爺搶放晴收割時間，造成「有錢找不到割稻機、有糧找不到烘稻機」的窘境，即使農糧署建置農業機械代耕資訊平台，對不熟悉資訊科技的老農卻是受益有限。

賴美惠第一次以「議長身分」在台下質詢，也建議農業局要多用心幫忙農民，減少損失。

農局︰提早收割 稻米品質不佳

農業局表示，目前通報登錄農損面積五十四公頃餘，損失金額約五十萬九千元，若提早收割水稻，穀粒未完全充實，其含水率高、青米粒多、容重量不足，稻穀品質不佳，含水率高也將增加烘乾時間及成本，影響其他農民稻穀烘乾作業，進而影響糧商收購意願或以較低價格收購。

農業局呼籲，水稻生育達黃熟期至完熟期之間，是稻作最佳的收穫期，請農民在水稻成熟時再收割，不搶割、不青割未成熟稻穀，才能維護稻米品質及收益；中央設有農機平台，將會配合秧期南下支援，農民若有嚴重災情，可向在地公所通報，以利依「農業天然災害救助辦法」規定，協助儘速恢復生產。

廣告
  • 連日豪雨影響農民收割，市議員賴惠員昨日戴斗笠、拿稻穀，「道具齊全」為農民請命。（記者洪瑞琴攝）

    連日豪雨影響農民收割，市議員賴惠員昨日戴斗笠、拿稻穀，「道具齊全」為農民請命。（記者洪瑞琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》換了腦袋

古語「橘逾淮為枳」，淮南橘大又甜，移植淮北，變成小又苦的枳。今之政治話「換了屁股就換了腦袋」，古今詞雖異，卻異曲同工。看來，人性同，批官場不順眼的人事也一樣。…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：〈南部〉南市搶割稻農機荒 農局籲勿搶收


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.