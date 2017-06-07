〈南部〉南市124棟校舍無使照 教局：逐年改善

2017-06-07

補照總經費初估需10億元

〔記者劉婉君、王涵平／台南報導〕全市公立中小學目前有一百廿四棟校舍沒有使用執照，根據教育局初步估算，辦理補照總經費約高達十億元，因經費龐大，只能逐年改善，今年已編列一千七百萬元，將補助兩校、三棟校舍補照。教育局強調，校舍有無使用執照與耐震係數沒有直接關係，結構安全都已補強沒有問題。

今年編1700萬 補助2校3校舍

教育局副局長王崑源表示，沒有使用執照的校舍都是民國八十年以前興建的，許多縣市都有相同問題，主要原因包括當時部分學校的總務由一般老師擔任，對建築相關法令不了解；校舍在建築管理法規實施前即興建；及因校地產權爭議無法申請；當時核定的經費不足等歷史因素；但無論校舍目前有無使用執照，教育局每年均編列專案預算，補助各校進行校舍消防及建物安全檢修申報、缺失改善，以符合法規。

王崑源指出，早期校舍辦理補照所需的經費需視每棟建築物的條件而定，現在對消防、無障礙空間要求嚴格，實際經費還要視現場診斷及設計後才能確定。教育局已於去年度委託建築師公會分析評估教育部列管的十四校廿棟校舍，今年核定補助兩校三棟校舍辦理補照，同時函文另十二校評估補照計畫及所需經費，提供後續預算編列參考。教育局也自民國一百年開始，每年編列預算打造安全校園建築。

另外，在太子國中部分，有五棟校舍自民國七十一年設校以來，沒有使用執照。教育局表示，其中四棟校舍耐震能力安全無虞，西棟教室補強工程正在規劃設計中，校方將請建築師協助提出評估補照計畫及所需經費後，提報教育局申請辦理補照。