〈南部〉類流感群聚感染延遲通報 高雄2安養機構將開罰

2017-06-07

〔記者方志賢／高雄報導〕天氣日趨炎熱，但流感疫情卻持續升溫，高雄市近兩週類流感急診就診率呈上升趨勢，上週還發生四起安養照護機構群聚感染，其中二件延遲十二天、九天通報，各造成十三名及六名高齡長者群聚感染，甚至有一名長者合併流感重症住進加護病房，將開罰一萬到十五萬元。

共19人感染 其中1重症住院

高市衛生局疾管處表示，上週接獲四起安養照護機構通報流感群聚感染案件，其中一件是五月廿五日出現類流感疫情，延遲十二天、六月五日才通報，已造成十三人類流感的群聚感染，所幸類流感症狀都不嚴重。

另一件則是五月廿七日出現第一例類流感，延遲九天到六月四日通報，造成六名高齡長者類流感群聚感染，其中一名有慢性病史長者合併流感重症，住進加護病房，還有兩件則是三人群聚感染，均依照規定通報。

疾管處表示，依傳染病防治法，延遲通報，將開罰一萬到十五萬元，但兩件因延遲通報時間過長，且群聚感染人數眾多，將予以重罰，並呼籲各機構發生流感群聚應於廿四小時內通報。

衛局：類流感疫情有上升趨勢

衛生局表示，國內近二週流感輕症及重症疫情上升，依疾管署監測資料顯示第廿二週（五月廿八到六月三日）類流感急診就診率全國十二．二三％、高雄市九．九％，較上週第廿一週類流感急診就診率全國十一．五五％、高雄市九．三八％呈現上升趨勢。

全國去年七月一日流感季開始後迄今，流感併發重症個案累計五百六十七例；高雄市流感併發重症個案累計七十二例。經分析高市重症個案八成具有心、肺、腎臟、代謝性疾病病史，且一年內未接種流感疫苗。

疾管署增列公費流感藥劑

衛生局提醒民眾，疾管署五月廿五日起至六月卅日止，增列公費流感抗病毒藥劑使用條件為「家人、同事、同班同學有類流感發病者」，民眾有流感症狀可至高市五百四十九家公費藥劑合約醫療院所就醫，經醫師評估，依規定使用公費流感抗病毒藥劑。