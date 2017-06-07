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〈南部〉大鵬灣強制拖吊管筏 百人抗議

2017-06-07

批鵬管處為開發枉顧居民生計

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣大鵬灣遊憩第三區開發案因用地遭管筏佔用，鵬管處昨天執行強制拖吊，居民一早百餘人拉起白布條，痛批鵬管處為觀光開發，竟枉顧居民生計。

東港大鵬灣旁具冊管筏有二百餘艘，仍有部分管筏具執照，以往都泊在遊憩第三區旁海岸，去年九月鵬管處已向居民協調要把管筏移置他處。

多次公告的搬遷皆因居民反對而延宕，居民認為「我們才是大鵬灣的主人」，昨早陸續到場抗議，縣議員何輝能也到場聲援，警方則早早架起拒馬，居民氣憤在外拉起「誓死為捕魚抗爭」、「我們要大鵬灣觀光魚市場」等白布條。

居民趙營瑞怒批，鵬管處為發展觀光，卻枉顧居民生計，此處是居民長久以來停泊點，鵬管處竟想用吊車草草吊走，他們不擋開發，但只要求能活下去；居民並要求鵬管處興建觀光漁港及觀光漁市場。

在警力層層戒護下，抗議事件近中午時告一段落，漁民隨後自行開走管筏，南平里長蕭崑池揚言，未來將請里民排班展開長期抗議。

鵬管處︰已協商五次 點交勢在必行

鵬管處秘書郭進慶則回應，並不是要撤除管筏或禁止在大鵬灣捕漁，未來該土地預計開發為水上休閒渡假區，管筏及廢棄物無權佔有，造成鵬管處與開發廠商無法如期履行，從去年至今與居民有五次協商，點交作業勢在必行。

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  • 屏東縣大鵬灣遊憩第三區開發案因用地遭管筏、廢棄物佔用，鵬管處請來吊車清運。（記者陳彥廷攝）

    屏東縣大鵬灣遊憩第三區開發案因用地遭管筏、廢棄物佔用，鵬管處請來吊車清運。（記者陳彥廷攝）

  • 居民拉起白布條「誓死為捕魚抗爭」。（記者陳彥廷攝）

    居民拉起白布條「誓死為捕魚抗爭」。（記者陳彥廷攝）

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