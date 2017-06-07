〈南部〉台東焚化廠啟用否 議會退回縣府決定

2017-06-07

環局將據此向中央爭修繕經費

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣焚化廠是否啟用吵翻天，縣議會定期會昨天閉幕前，決議將啟用權「退回縣府依職權處理」，縣環保局將據此向中央爭取焚化廠修繕及設備升級的三點四億元經費，不過從規劃、修繕到啟用，預估須至少還要兩年半，焚化廠真要啟用，恐要等到下屆縣長上任。

台東縣焚化廠於民國九十一年動工興建，九十五年經仲裁庭裁定完工，廠商於民國九十八年提出解約仲裁，縣府最後以十九點六億元買回廠房，並宣布「備而不用」，不過近兩、三年因外縣市代燒垃圾出現問題，縣府經初步評估後，於今年三月再提啟用焚化廠提案。

因焚化廠處理是上屆議會質詢重點，多位議員在總質詢或審查相關預算時炮火猛烈，縣長黃健庭承諾若啟用前必須經縣議會同意，昨天定期會最後一天，在審完十六個縣府提案及兩個法規案後，議員林參天、江堅壽提出要討論啟用焚化廠案。

林參天指出，焚化廠是有高度爭議的環保議題，當初縣府自行決定仲裁處理，現在要啟用了、又要議會背書，還不如退回縣府、授權縣長決定。

江堅壽說明，上一屆議員要求、縣長的承諾未做成正式會議紀錄，是否啟用焚化廠是縣府行政權，多位議員溝通後已達成共識，認為應該由縣府自行決定。

議員張卓然主張，把決定權丟給縣府不妥，本來就應該為垃圾找出一條路，建議集思廣義、留待十一月定期會再討論，且如果授權縣府決定，未來議會就不能再表意見，「這樣要議會幹什麼？」

議員洪宗楷、林參天反對啟用焚化廠、但自知意見「寡不敵眾」，洪宗楷說，應該交由下屆縣長決定。

預估兩年半後才能啟用

環保局長謝清泉指出，尊重議會決定，將先向中央爭取三點四億元焚化廠設備升級、修繕經費，現階段將先做先期規劃，再細部設計，到招商階段約需一年時間，再加上修繕期要一年半，預估兩年半後才能啟用。