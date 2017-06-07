〈南部〉歸仁編印賞樹地圖 邀客走訪

2017-06-07

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕來歸仁區，可以有不一樣的懷舊玩法！

歸仁區公所歷時四個月整理、繪製，首度編印「賞樹地圖」摺頁，匯集轄內各里重要林木，從已走過三世紀的老榕，到栽種才二十年，卻躍為「黃綠紅」熱門景點的阿勃勒、小葉欖仁及鳳凰花等全都入列，導覽民眾走訪部落的人文故事，守護珍貴的綠色資產。

區公所主任秘書陳新澈表示，人與土地的連結中，老樹扮演重要角色，這份摺頁涵蓋二十一里，透過手繪、插畫，標出各地特色林木的位置，在熱鬧馬路邊，或偏僻的巷弄裡，民眾按圖索驥，來趟充滿綠意的樂活之旅。

地圖中的首要資訊，為農業局列管的五株珍貴老樹，以大廟里保西代天府前的大榕歷史最久，推估有三百年歷史，其他的也都超過一世紀，引人矚目。

區公所人文課還踏查各里，依照耆老的口述歷史，整理出五十三株特色林木，樟木、茄苳、芒果、龍眼、白蓮霧、大王椰子等，樹種琳琅滿目，有的也超過百年。

公所也列出十三條美麗的行道樹，以位於武東里的高鐵「黃綠紅」最有名，這些阿勃勒、小葉欖仁與鳳凰花等雖然樹齡不算長，卻多達兩千株，相當可觀。

另外，區公所也根據查訪，透過顏色的區別，列出樹木的良好、病蟲害、天災受損、曾遭雷擊、部分腐朽或中空等實況，讓民眾對其健康情形一目了然。