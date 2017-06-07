〈南部〉《焦點評論》百年風貌

2017-06-07

台南公園百年，市府本月十五日將正式通水重現日式景觀流瀑，看到新接引水流過百年留下的日本進口青石、高雄（石古）硓石及關子嶺山石，預料畫面將相當讓人感動也更加讓人期待，而在此同時，一份區公所印製的「賞樹地圖」摺頁，匯集歸仁各里重要的林木，從已走過三世紀的老榕，到栽種才二十年，熱門景點的各式樹木，這份地圖承先啟後，也見證了前人種樹，後人乘涼的百年風貌。

一九一七年完工啟用的台南公園，市府啟動系列活動要為百年公園慶生，其中最受矚目的是讓當年日式景觀流瀑重現，日本知名庭園大師北山安夫分享修護經驗，鉅細靡遺，也讓人懷想百年前前人造景，百年後後人重現的懷古氛圍，搭配市府系列活動，這個公園已陪伴城市百年，下一個百年也勢必要繼續見證城市變遷及風貌。

無獨有偶，歸仁區公所歷時四個月編印的「賞樹地圖」摺頁，也是同樣精神的傳承，有三百年老榕樹，也有超過一百年的老樹，區公所還依照耆老的口述歷史，整理出五十三株特色林木，樹木的年輪記錄了樹的年齡，而一本導覽，則見證了整個歸仁從土地到樹木再到人文發展的歷史。

不論是百年公園的流瀑重現還是百年老樹的保護介紹，都展現府城古城精神，城市風貌也因此可以繼續保存下去。（記者唐在馨）