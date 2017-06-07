〈南部〉撐過暴雨襲擊 南橫明霸克露橋安然無恙

4月才落成啟用
〔記者黃佳琳、黃旭磊／高雄報導〕○六○一豪雨，在高雄桃源創下兩天破一千四百毫米的驚人雨量，也造成桃源勤和部落十間民宅被暴漲的溪水沖走，今年四月剛落成啟用的明霸克露橋，工程人員在豪雨過後翻山越嶺挺進後山，才確認明霸克露橋安然無恙，撐過此波豪雨侵襲。
工程人員冒雨前往查看
公路總局甲仙工務段指出，台廿線南橫公路緊鄰荖濃溪，豪雨導致溪水暴漲，溪水不斷淘刷路基，造成道路流失約五百公尺，南橫公路九十二公里勤和通往復興的路段毀損，也讓復興、拉芙蘭、梅山等三部落對外交通暫時阻斷。
位於南橫公路九十五公里的明霸克露橋，今年四月開通後，被視為明年南橫能否開通的重要關鍵，但因九十二公里交通阻斷，工程人員在豪雨期間無法探查橋樑是否安全；豪雨過後，工程人員翻山越嶺徒步挺進後山，才見到明霸克露橋挺立在荖濃溪床上，順利撐過此波豪雨的侵襲。
工程人員進一步檢查，發現橋梁P5、P7伸縮縫處錯位約五公分，僅受輕傷，而鋼橋主體無明顯損傷，未來將採頂升復位方式修復，並在溪水消退後研議後續中期道路加固工作，確保這座重要的橋樑能夠挺過未來的洪汛衝擊。
這次山區暴雨，造成聯絡道路崩塌、民宅遭沖毀，部分民眾將矛頭指向曾文水庫越域引水工程，不過，水利署昨天澄清，工程從莫拉克風災後即停工，水災恐有他因。工程單位指出，曾文越域隧道工程總長度十三公里，西隧道已完工，東隧道尚有四．六公里沒開挖，現處於停工狀態。