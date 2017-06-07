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〈南部〉高雄市農損逾千萬 桃源10公頃薑田「泡湯」

2017-06-07

〔記者陳文嬋、黃旭磊／高雄報導〕高市山區四天累計降雨量破一千四百毫米是全國最高，造成農業損失一千多萬元，以桃源區損失六百多萬元最嚴重，主要受害農作物是薑，損失超過三百萬元，市府爭取中央現金救助，並將啟動災害準備金，辦理農田流失現金救助。

將向中央爭取現金救助

這次高市農損大多集中在山區，分布桃源、那瑪夏、茂林、六龜、美濃、旗山、梓官、杉林、大寮、岡山等十區，總計查報農損金額一○○二萬元，農作物被害面積共三百廿八公頃。

農業局表示，以桃源區損失六百卅五萬元最嚴重，主要受害農作物是薑，約十公頃薑田泡水，損失金額超過三百萬元，其次為金煌芒果被害面積達一百公頃，損失金額近一百五十萬元，土芒果被害面積廿五公頃，損失金額一百多萬元；李子被害面積四十公頃，損失金額五十八萬八千元；另有六龜區芒果園流失一．二五公頃。

市府啟動受災戶救助金申請

市府也啟動各項災害救助申請，社會局針對住屋室內淹水、因災致毀損及土石流入等，提供每戶金額一萬五千元救助金，另勞動部對於豪雨受災縣市及受災者，將運用約八千萬元經費，提供清理受災家園的臨時工作津貼三千人次，協助早日完成家園重建。

玉荷包產季 未受暴雨影響

這次暴雨侵襲所幸未影響玉荷包採收，農會估計，兩週內產季大收，民眾可享受甜美、多汁且價廉果實。大樹區農會推廣股長鄭金強說，這波雨勢沒持續，果實沒感染灰黴病等疫病，預計價格在每公斤一百元、每台斤六十到七十元間。 大樹區長黃伯雄說，玉荷包今年晚收，口感更甜，農會姑山倉庫及台廿九線佛光山到大寮路段兩側，都有農戶在田外販售，價格不會太貴。

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  • 山區農損嚴重，其中改良種芒果損失金額達149萬2千元。 （記者陳文嬋攝）

    山區農損嚴重，其中改良種芒果損失金額達149萬2千元。 （記者陳文嬋攝）

  • 暴雨襲擊，造成部分水稻倒伏。 （記者陳文嬋攝）

    暴雨襲擊，造成部分水稻倒伏。 （記者陳文嬋攝）

  • 玉荷包大出，躲過暴雨侵襲，農民雇工搶收。 （記者黃旭磊攝）

    玉荷包大出，躲過暴雨侵襲，農民雇工搶收。 （記者黃旭磊攝）

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