〈南部〉台東火車站排班計程車逆向？公會︰屬專區

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣議員林參天日前在台東火車站搭計程車，赫然發現計程車逆向載客，質疑旅客安危，台東縣計程車公會表示，台鐵台東站計程車排班區屬於專區，非一般道路，排班動線是各界協調後的結果，並無逆向問題。
林參天指出，在一般道路搭計程車，一律從車輛右側上車，在台東站計程車排班區的載客動線，卻與原先道路規劃不同，須從左側上車，若遇上出站人潮眾多，遊客搶搭計程車時，恐會增加遊客的危險。
台東縣計程車公會理事長謝惠惠表示，台東站改建工程將計程車排班區移至出站口右方，方便出站旅客搭車，但排班區規劃四個車道，採三進一出，若按原動線排班，不僅造成計程車進出困難，可供排班的位置也由四十多輛縮減至二十輛左右，乘客還要多走一段路，才能搭到第一輛排班計程車。
今年農曆年節前計程車公會向台東縣政府、鐵改局、台鐵反應，經多次協調、現勘，並與計程車司機們取得共識，將三進一出的動線，微調為S型動線，並模擬多次後定案。
謝惠惠強調，計程車排班區屬於專區，S型行車動線無關逆向與否，計程車進入一般道路後仍是正向行駛，經過四個多月來的運作，並無接獲旅客或計程車司機的不良反應。
台東縣警局交通隊表示，該處不是一般車輛可以進入，不等於一般道路，計程車在此處載客不屬逆向載客，另外，若在單行道載客，乘客從車輛左或右方上車皆可。