世大運八月登場，原本的主場館從大巨蛋改為沒有頂蓋的台北田徑場，北市府雨備方案竟是發雨衣。國民黨市議員李傅中武昨於市政總質詢，請市長柯文哲、文化局長鍾永豐穿戴雨衣、傘帽，讓他用水噴，還問市長感覺如何？柯笑說，小傘防水效果不錯、「一把多少？」指回去可研究採購當雨備。李傅中武說，不是要故意捉弄市長，而是要行銷台灣，屆時傘帽畫上中華民國國旗、原住民圖騰，可達旗海飄揚效果。（圖：記者黃耀徵，文：記者張凱翔）
〈台北都會〉議員「水攻」 柯讚傘帽不錯用
2017-06-07
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賴神「親中愛台」 柯：正直誠信的人
台南市長賴清德昨在議會答詢時表達「親中愛台灣」立場，引發熱議，台北市長柯文哲昨於議會市政總質詢，則被台聯黨市議員陳建銘詢問立場？柯文哲回應，「友中、親美、靠日」。但稍後國民黨市議員李傅中武質詢，批評賴…
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