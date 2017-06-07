〈台北都會〉議員「水攻」 柯讚傘帽不錯用

2017-06-07

世大運八月登場，原本的主場館從大巨蛋改為沒有頂蓋的台北田徑場，北市府雨備方案竟是發雨衣。國民黨市議員李傅中武昨於市政總質詢，請市長柯文哲、文化局長鍾永豐穿戴雨衣、傘帽，讓他用水噴，還問市長感覺如何？柯笑說，小傘防水效果不錯、「一把多少？」指回去可研究採購當雨備。李傅中武說，不是要故意捉弄市長，而是要行銷台灣，屆時傘帽畫上中華民國國旗、原住民圖騰，可達旗海飄揚效果。（圖：記者黃耀徵，文：記者張凱翔）