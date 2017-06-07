〈台北都會〉分隊電路體檢 清潔員憂扛責

2017-06-07

〔記者張議晨、陳紜甄／台北報導〕台北市環保局位於濱江街的資源回收站，四月中發生大火，初步判定為電線走火引起，環保局進行體檢，但民進黨市議員簡舒培接獲投訴，指體檢僅是發一張表格，供各分隊填寫，並非由專業人員陪同進行檢查，擔憂未來若再次出事，恐須由簽核的職工一肩扛起。對此，環保局回應，該表只是提供初步體檢，若真有疑慮，各區隊可自行商請廠商協助檢查。

游姓清潔隊員透露，濱江街分隊失火後，局內普查作法就是發一張電力設備體檢表，要求各分隊職工填寫，但因許多線路老舊，線怎麼牽的根本看不到，職工也非專業電工，許多人憂心未來若再次竄火，是不是也要負起連帶責任。

簡舒培質疑，環保局要求清潔隊員進行檢查，若又發生意外，檢查工作的同仁是不是就要負起相關的責任；環保局把這類任務丟給清潔隊員作法，很不負責任！

環保局回應，全市清潔隊工作場所接近一百處，若要整體發包，時效上恐怕會來不及，因此第一波體檢，主要先針對十六處回收作業區，另再請各區隊、分隊隊員依用電檢查表自行檢視線路，若有疑慮再請廠商協助改善。

環保局也說，各分隊線路多為延長線，多用於電扇、冰箱等家電，判斷上並不困難，若各分隊認為無法判別，則可先請廠商前往量測電壓、線路狀況。