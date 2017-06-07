〈台北都會〉挖到清城牆石 捷運萬大線LG01站停工

2017-06-07

〔記者何世昌、張凱翔／台北報導〕位在南海路與南昌路口的捷運萬大線LG01站，周邊正施作人行道削減、側溝工程。但民進黨市議員許淑華接獲民眾陳情，指側溝旁堆置清代古城牆石；她日前與台北市文化資產審議委員、文化局到場現勘，初步認定地底有大片遺跡。為避免破壞，該站工程已停工，文化局則要求捷運局七月前提完整計畫送台北市文資會審議。

許淑華指出，LG01站周邊施作人行道削減、側溝工程，但施工人員不知道挖到清代城牆石，隨意棄置路邊；所幸民眾路過發現，即刻與她聯繫。

許淑華前天下午會同文化局、文資委員張崑振、堀込憲二現勘，發現部分磚石已損壞；初步評估LG01站體下方可能存在大片遺跡，若施作地下連續壁恐破壞古蹟，昨已要求捷運局停工，且須把施工範圍、計畫、工法等提報文資會審議。文化局文資科長林長杰補充，七月前須將完整計畫提報文資會。

對此，捷運局主秘王偉表示，LG01站體已停工，待提報完整計畫且審查通過後，才會復工。

日治時期 以城牆石做水溝

堀込憲二受訪表示，LG01站體出土物是清代台北城城牆被日本殖民政府拆除後的石材，移到前公賣局後方做的排水溝遺址，並非台北城的舊城牆；但石塊遺跡保存良好、極具文資價值。

至於如何保存？文化局表示，將先進行繪測、紀錄，並由文化局協助捷運局進行原地保留，及土方回填；至於城牆石後續展示、規劃，則於七月文資會議討論，可能比照北門站做長久的古蹟、文化解說展覽。