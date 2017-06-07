〈台北都會〉菜價回穩 高麗菜仍比月初貴三成

2017-06-07

週日1顆破百

〔記者黃建豪／台北報導〕梅雨鋒面上週侵襲南台灣蔬果產區後，今年低迷近半年的菜價一口氣飆漲，三日漲幅大約一成，四日出現傳統市場一顆高麗菜破百元的驚人行情，歷經週一休市後，昨台北市果菜批發市場開市，菜價整體回穩，平均交易價格下跌近三成，高麗菜跌回每顆六十至七十元，仍比雨災之前的月初貴約三成。台北農產公司主任秘書路全利指出，過往夏季平均菜價約二十五元，昨開市平均價二十七．六元，其實不算太貴。

菜價於本月三日因中南部產區降下暴雨，產區運送困難導致供貨量減少後，影響在四日大爆發，當天出現平均逾五成的驚人漲幅，三十五．九元的平均交易價，直逼颱風時期三十六元的菜價平抑措施啟動標準。

所幸六日開市首日，萬大、濱江市場到貨量合計高達二○六○噸，不僅比前天大增約六成，也較往常多約三成，使得平均交易價回到二十七．六元，各類蔬菜跌多漲少，但市場買氣卻明顯下滑。

現在每顆60至70元

以個別價格來看，批發市場一度暴漲六倍的萵苣，降至平均每公斤二十二元，但仍比月初貴上一倍。指標性的高麗菜雖降至每公斤二十五元，每顆六十至七十元，也比月初貴約三成。

記者走訪信義市場發現，小白菜、空心菜一把都超過三十元，一名嚷著晚餐還缺兩樣菜的主婦，向菜販探詢高麗菜價格，還發現菜葉有水傷後，索性放下不買。

週末可能再波動

路全利表示，因本月三日遇暴雨採收困難，五日又休市，農民才趁著六日開市，趕緊搶收讓供應量一口氣大增，價格得以回跌；但根據對產區掌握瞭解，雲林葉菜類產區受損達二、三成，農民還會做災區搶收，因此這幾天價格不會波動太大，大概週末時，強降雨造成供應量減少的情況會比較明顯，屆時市場的波動才會明確。

至於量販店部分，家樂福公關何默真表示，雖然量販店主要來源並非透過傳統批發市場，價格相對穩定，但葉菜類受產地淹水影響，供應量沒辦法很充足，價格多少會小漲，且不少葉菜都有明顯水傷，此外，還有進口大白菜、花果類、根莖類蔬菜可以平衡物價。