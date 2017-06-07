〈台北都會〉新莊頭興街淹水 1抽水機啟動延誤挨批

〔記者葉冠妤／新北報導〕上週五、六暴雨狂炸北台灣，市議員何淑峰指出，新莊地區雖未傳嚴重災情，但鄰近頭前重劃區的頭興街卻淹水，懷疑距離不到三百公尺的頭前抽水站運作功能不彰，當天抽水站內一台移動式抽水機延遲抽水近半個小時才啟動，讓附近居民提心吊膽。水利局解釋，抽水站內的三部固定式抽水機、兩部移動式抽水機都運作正常，但當天移動式抽水機確實因助容器操作有疏漏，延誤啟動。
117戶未重劃地勢低
何淑峰表示，頭興街一一七戶全是老舊民房，因未參與重劃，導致現今周遭被高樓包圍，地勢低窪，本來就已經容易淹水，「住戶都淹得很有經驗，淹怕了！」上週暴雨，眼看積水越積越高，有住戶緊張地跑去抽水站查看，發現一台移動式抽水機無法發動，雖然最後啟動了，仍讓附近居民憂心。
何淑峰質疑，未來若又突然降豪大雨，抽水站是否有辦法應變？希望水利局可以通盤檢討，改善操作流程，「抽水一定要及時，不能太慢。」
新北市水利局抽水站管理科科長鍾泰榮坦言，當天移動式抽水機確實延誤近半小時才開始抽水，起因是操作廠商未注意到助容器水未裝滿，多了一段等待時間，廠商允諾日後會做好前置作業，不再產生運轉空窗期，讓移動式抽水機隨時可立即上陣。
鍾泰榮說，由於頭興街地勢低窪，周邊水路系統先天不良，水利局已規劃擴建頭前抽水站，經費約兩千五百萬，預計今年底前就可發包施工。