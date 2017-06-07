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〈台北都會〉世大運選手村設林口 地方憂交通癱

2017-06-07

立委視察 里長反映資訊未流通

〔記者葉冠妤／新北報導〕世大運進入倒數階段，立委呂孫綾、吳秉叡昨視察林口世大運選手村，簡報會議上，針對周邊交管、運輸、交通動線，不少里長反映許多資訊未明確流通、一問三不知，數名里長表示，賽事期間選手接駁車從國道下到文化一路通往選手村，恐讓原上下班尖峰時段的塞車狀況加倍，甚至交通癱瘓。新北市交通局說，將研議增設移動式電子看板的可行性。

新北市長朱立倫在議會答覆市議員何淑峰質詢時表示，新北市協辦世大運，包括場館整修和興建都已完成，安全維護也進行多次演練，無論選手安全維護、食品衛生、場館環境等，與主辦單位台北市政府合作順暢、溝通良好，一定會盡力協助配合，使世大運圓滿成功。

呂孫綾、吳秉叡等人昨視察選手村房間、餐廳等，世大運籌委會對選手村設施、周邊交管等進行簡報，吳秉叡特別提及國際恐攻頻傳，除進行反恐演練，也須落實緊急疏散機制；呂孫綾則關心醫療網是否完善。

不少林口當地里長紛紛發表意見，西林里長王國華說，選手村接駁車從高速公路下林口，應直接疏導至文化二路、文化三路，不要一古腦兒塞到文化一路上。

麗林里長薛淳良表示，光引導指示牌不夠，應設置電子看板，讓駕駛隨時掌握路況，她舉三井Outlet開幕時文化一路大塞車，請雙北交通局不要小看交通衝擊。

交通局：擬設電子看板警示

台北市交通局回應，考量文化一路及林口Ａ交流道交通壅塞，世大運車輛主要利用文化北路及林口Ｂ交流道進出中山高，一天約發車八十輛，應可有效疏導。新北市交通局說，將研議設移動式電子看板。

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  • 林口文化一路原就交通流量大，若加上世大運賽事期間選手接駁車，恐讓道路塞爆。（記者葉冠妤攝）

    林口文化一路原就交通流量大，若加上世大運賽事期間選手接駁車，恐讓道路塞爆。（記者葉冠妤攝）

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