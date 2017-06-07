〈台北都會〉淡江大橋工程「零」投標 第5度流標

2017-06-07

再追加工程費 工程單位將評估

〔記者李雅雯、羅倩宜／新北報導〕淡江大橋主橋段工程「淡江大橋及其聯絡道路第三標新建工程」，昨因「零廠商」投標，第五次流標，公路總局西部濱海公路北區臨時工程處將再次檢討標案內容，評估再追加工程費。

淡江大橋主橋段工程第一次公告的三次招標，都因「零廠商」投標而流標，臨時工程處檢討後重新公告，工程費由原八十五億元追加到九十四億元、工期由四十五個月調整為六十個月；上月廿三日第一次開標仍因無廠商投標而流標，昨天第二次開標，投標廠商仍掛零，前後總共五次流標。

臨時工程處長陳松堂表示，目前傾向再進行標案修改，其中工期六十個月暫不做調整，工程費研擬再追加，將請專業顧問團隊向市場做了解；修改後的標案內容何時再公告？尚無時間表。

經費不足、工期太短 廠商卻步

潛在廠商對於淡江大橋主橋段工程普遍有「經費不足」、「工期太短」的疑慮，根據側面了解，「經費不足」主要困於原物料鋼鐵漲價，導致建造成本上揚，人事成本也有增加，廠商普遍認為是虧本工程，加上在淡水河出海口水域施工有工程難度，考量防鹽害、防鏽蝕、耐風力、抗震度等風險，都是讓廠商卻步的因素。

國內公共建設使用的鋼筋，由中部電爐鋼廠豐興每週開出盤價，觀察豐興成交價格，從去年十月的波段低點每噸一．二四萬元，逐步攀高到今年三月上旬每噸一．五六萬元，漲幅達廿五．八％，確實不小；但三月中旬後稍有下挫，五月上旬一度跌到每噸一．四萬元，近期約略維持在平盤。過去八個月，鋼筋確實有走高之勢。

長期觀察國際鋼價的專家表示，「問題在於政府的預算抓太低，顯然對商品市場是外行。」