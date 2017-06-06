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〈南部〉勝利國小校園PM2.5 機器人即時報

2017-06-06

學童遙控走動偵測 上傳官網

〔記者劉婉君／台南報導〕空氣汙染問題嚴重，南市各國小每天都會依照環保署發布的空氣指標，在校園擺空氣品質旗幟，但環保署的偵測範圍大，國立台南大學與東區勝利國小合作的創客基地自製「空汙機器人」，由學童組成空汙小組遙控，每天定時定點在校園內走動偵測，即時將學校周邊的PM2.5數值上傳至官網，「自己的空氣品質自己掌控」。

南大勝利創客基地發展的「空汙機器人」，結合自走車機器人及空氣品質偵測器，由中央大學資工系畢業的勝利國小資訊替代役郭人維撰寫程式，由小六、小五學生組成的空汙小組，每天遙控空汙機器人在校園走動，機器人身上的感測器偵測到學校周邊空氣中的PM2.5粒子，再透過Wi-Fi，將偵測數值立即上傳，顯示在學校網頁及電子看板上。

勝利國小資訊組長蘇彥寧表示，傳統的空氣品質偵測採定點式，但距離勝利國小最近的在中西區中山國中，空汙狀況可能有變化，校園內空汙機器人組裝成本約五千元，卻可更即時掌握學校周邊的空品。

六年級歐曜菘、陳聖元以空汙機器人參加台南市機器人競賽，獲得佳作，歐曜菘說：「以機器人偵測空氣品質感覺很新鮮，也對空氣汙染有更深刻的體會。」

南大教育學系創客團隊負責人周保男指出，目前環保署在南市的空氣品質偵測點有限，對於其他行政區域小學的空汙狀況難以掌握，空汙機器人的運用，可使所處小學即時了解周邊空氣品質，並將資訊分享給鄰近中小學。

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  • 勝利國小學童每天定時定點操作空汙機器人，偵測學校周邊空氣中的PM2.5數值。（記者劉婉君攝）

    勝利國小學童每天定時定點操作空汙機器人，偵測學校周邊空氣中的PM2.5數值。（記者劉婉君攝）

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