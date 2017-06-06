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〈南部〉文資處製圖冊 深度導覽廟宇工藝

2017-06-06

從舊府城中西區展開調查

〔記者劉婉君／台南報導〕廟宇承載許多傳統工藝，包括剪黏、彩繪、木雕等，宛若一間間工藝博物館。文資處從舊府城發展核心中西區為起點，展開廟宇特色文化調查，以說故事的方式，製作導覽地圖及手冊，讓民眾認識隱身廟宇裡的傳統工藝，看見「整個台南就是一座工藝城市」，預計年底可有初步成果呈現。

台南市立案的廟宇約一千六百間，許多廟宇都有國寶級傳統藝師的作品，部分還可看到父子藝師兩代傳承的痕跡，例如市定古蹟總趕宮內的舊門神彩繪及壁畫，為陳玉峰、陳壽彝父子之作，屋頂及壁堵剪黏則是葉進祿的作品、葉明吉修復，為了讓民眾拜廟時也能欣賞廟內的民間傳統工藝，文資處無形組啟動各家廟宇特色文化藝術調查。

文資處長林喬彬表示，民眾都用最好的、最精彩的物品來敬神，使得有些小廟也有很精彩的文物，調查工作將從中西區「十字大街」民權路、中正路周邊廟宇開始，透過地圖及手冊介紹，讓民眾可以按圖索驥，認識各家廟宇的特色及工藝作品背後的故事。

廟宇文物維護 請專家教導

另外，有的廟宇人員對文物照顧的方法不了解，以沾濕抹布擦拭、甚至用菜瓜布刷洗，導致文物受損，早期也曾有廟宇重建時文物被當回收物賣掉，文資處將在全市舉辦四場「私有廟宇文物管理維護」教育推廣計畫，請專家教導正確的廟宇文物維護方法。

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  • 文資處對各廟宇工藝、文化特色展開調查，製作導覽地圖及手冊，讓民眾可以按圖索驥，發現「工藝城市」台南。（記者劉婉君攝）

    文資處對各廟宇工藝、文化特色展開調查，製作導覽地圖及手冊，讓民眾可以按圖索驥，發現「工藝城市」台南。（記者劉婉君攝）

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