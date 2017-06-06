〈南部〉高雄海底垃圾清除 清出逾400多公斤「幽靈漁網」

2017-06-06

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市府執行海底垃圾清除作業，竟清出四百多公斤廢棄漁網，被環保人士稱為「幽靈漁網」，凸顯漁民濫捕棄置現狀。

海洋局專員從四月十八日起持續一個多月，派潛水人員到十二個人工魚礁清除垃圾，發現漁網覆蓋礁岩破壞底棲生態，魚蝦無法棲息、取食，珊瑚也不能附著，而因沿岸以沙岸為主，寶特瓶等塑膠廢棄物不易附著，超過半數垃圾都為廢棄漁網。

幽靈漁網主要為底拖漁業棄置，廢網覆蓋礁岩，曾發生纏死海龜、鯨豚等個案，早在一九八九年簡又新擔任環保署長時即曾發動「海豹行動」，委託中華民國潛水協會清除。

重視海洋生態 進行垃圾清除

高雄市海洋局長王端仁表示，漁網附著人工魚礁情形在林園等外海發生，長期配合環保署淨灘、清除海洋垃圾作業，今年底前將有廿場清除沿近海海底垃圾活動，民眾越來越重視海洋生態，加強政府執行公權力決心。

漁業署副署長黃鴻燕說，長期宣導漁網不要棄置海底，但漁民遵守度不高，會說「不是我丟的」，很難罰，增加取締困難。

環保署為響應本週八日「世界海洋日」，原訂週日（四日）串聯全國十九個臨海縣市共同辦理「海底垃圾清除總動員」淨海活動，因雨取消。根據署方資料，塑膠袋、塑膠微粒等海漂廢棄物件佔七十％，像高雄沿岸廢棄漁網問題較少被重視。