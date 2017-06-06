〈南部〉小學教師酒醉鬧事 記2小過懲處

2017-06-06

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市四維國小鄰近市政府，是傳統明星學校，沒想到竟有正式教師在大白天喝醉酒、只穿短褲、露出刺青鬧事，校方記兩次小過，但是否列為不適任教師接受教評會審查？還要等調查報告出爐。

教育處要求校方「嚴加處理」

不過，由於謝姓教師多次出狀況，曾接受教評會審查是否為不適任教師，最後教評會給他機會改善，這次卻又在校外酒醉鬧事，教育局要求校方「嚴加處理」。

校方指出，謝姓教師最近情緒不穩定，五月十一日上午到校後覺得不舒服，前往教務處說中午起請假，但因當天下午萬安演習，他無法立即返家，沒想到竟在咖啡店喝醉酒鬧事。

案發後，謝姓教師已請假到六月底，校方也召開教師成績考核會，已記兩小過懲處，調查報告將於本週出爐。

據了解，謝姓教師在五月十一日當天離校後，自備啤酒在學校附近咖啡店騎樓飲用，店家好心勸說，他竟惱羞成怒、大吼大叫，更只穿短褲、露出刺青，坐在地板，影響店家營業，直到警方到場才平息。

校方指出，謝姓教師任職十多年，曾因出手過重，造成女學生受傷，被控告傷害，法院判處拘役、得易科罰金；也曾因未對教學用的楓葉鼠善盡保護之責，被記申誡一次；更曾因持接力棒打學生，被記一次小過，接受教評會審查是否為不適任教師，最後教評會給他機會改善。