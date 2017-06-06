〈南部〉高雄社區關懷據點涵蓋率 勝雙北

2017-06-06

〔記者洪定宏／高雄報導〕長期照顧服務法已於三日上路，主要措施之一是延緩老化，在社區健康生活，「社區照顧關懷據點」成為重要指標！高雄已有二一七處據點，「據點村里涵蓋率」廿四．三五％，優於新北的廿三．三五％、台北的十九．九六％；訓練志工成為失能長輩的照顧服務員，以及派職能與物理治療師進駐據點，是支撐長照的兩大特色。

全市已有217處據點

社會局長青中心主任姚昱伶說，高雄六十五歲以上長輩超過卅八萬人，佔總人口十三．七％，為了讓他們就近取得福利資源，透過里辦公處、社區發展協會、宗教及社福團體等單位，佈建二一七處「社區照顧關懷據點」，以全市八九一個里計算，據點村里涵蓋率廿四．三五％。

為了讓服務內容更優質，社會局已約對一千五百名志工進行三天課程及四小時實習的「生活輔導員」專業訓練，協助舉辦太鼓打擊與彈力帶等健康促進活動、開辦餐飲服務，並到長輩住處關懷訪視或電話問安，可說是社區的「靈魂人物」。

訓練志工成照服員

姚昱伶說，為了與「長照2.0」相互銜接，社會局再遴選已具「生活輔導員」資格的志工，接受一二五小時的「照顧服務員」訓練，以利在社區照顧失智或失能長輩，預估今年底將有近百名生力軍。

職能治療師進駐36據點

姚昱伶也說，高雄去年創全國之先，派職能治療師進駐十八處據點，今年據點倍增為卅六處，最遠達到六龜區，讓「長照2.0」在偏鄉扎根。