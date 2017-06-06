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〈南部〉宗教團體放生台灣鯛 隔天被抓光

2017-06-06

〔記者張存薇／台東報導〕宗教團體前天下午浩浩蕩蕩在台東活水湖近卑南溪出海口處放生大批台灣鯛，沒想到昨天一早就有不少民眾前往抓魚，才一會兒就抓了好幾條半斤重的魚兒好加菜，縣府農業處指出，放生地點是公共空間，也未禁止捕魚，且除保育類或特定外來種動物禁止隨意野放，放生並未違法，但還是提醒民眾注意，不要造成生態破壞。

活水湖靠近卑南溪出海口有一大片生態池，早期與卑南溪相通，後來因改建堤防道路、不再與出海口相通，不過這片生態池仍維持一定面積，現場僅公告禁止戲水、游泳，未規定不能釣魚、網魚，因此偶有民眾垂釣。

多數不適應環境 躲在岸邊

有網友質疑宗教團體不當放生，前天下午在臉書社團PO出宗教團體放生台灣鯛照片，還指現場看到不少翻白肚，到場關心的民眾說，這些台灣鯛可能是因為用車子運過來而出現「暈車」現象，但台灣鯛生命力強、不會輕易死掉，但因剛被放生、還不適應環境，多躲在岸邊，抓魚人鐵定手到擒來。

民眾手到擒來 有的超過半斤重

昨天一早，即有好幾位民眾到場抓魚，不一會兒就收獲滿滿，抓到好幾條超過半斤重的魚，民眾說，最近菜價開始漲，臨時工也不好找，抓魚幫家人加點菜。

農業處畜產保育科長饒和奇指出，保育類動物依規定不得飼養或擁有，若要野放也必須向保育機關提出申請，另農委會公告食人魚、美洲巨水鼠及電鰻科不得飼養、輸入，這些都不能任意野放，除此之外，並無特殊規定。

農業處籲勿隨意放生 破壞生態

他說明，放生一般動物並未違法，但要注意外來種動物繁殖力強、易破壞生態平衡，像泰國鱧、福壽螺都造成生態危害，而有的宗教團體還放生眼鏡蛇等毒蛇，也可能造成危害居家安全，都必須注意。

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  • 有民眾趕往抓魚，沒多久就抓到好幾條。（記者張存薇攝）

    有民眾趕往抓魚，沒多久就抓到好幾條。（記者張存薇攝）

  • 宗教團體前天下午放生台灣鯛。（記者張存薇攝）

    宗教團體前天下午放生台灣鯛。（記者張存薇攝）

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