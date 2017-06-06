〈南部〉健康市場變公園 強搬攤商惹議

2017-06-06

〔記者王俊忠／台南報導〕營運廿四年多的南區健康臨時攤販集中市場，市府考量營運狀況每況愈下，都計變更為公園用地，並於一○三年三月與攤商終止租約，昨天市府委請法院民事執行處執行七戶攤商搬遷，引來市場自治會成員與市議員群集抗議，自治會痛批：「市府吃攤商夠夠，不排除見血拚輸贏！」

昨上午市府經發局主秘王俊博、市場處長陳建棠帶人與台南地方法院民事執行處人員到健康市場執行攤商強制搬遷，引來市場自治會與議員李文正、莊玉珠、蔡旺詮秘書、盧崑福秘書、立委陳亭妃秘書等多人到場關切，李文正與自治會成員大罵這市場是當初官商勾結下的產物，可憐的是這些無辜攤商，有人賠了四、五百萬元，要求政府揪出這些勾結敗類。李文正並揚言本週三在議會公開質詢賴市長。

市場自治會長楊家有表示，健康市場是經市議會通過的合法批發市場，市府要變更為公園，沒跟自治會、攤商討論，像土匪一樣就變更為公園，之前市府安排的安置市場不符攤商需求，當地攤商還有九十二戶，有人老弱多病，市府強制搬遷，要這些老弱攤商怎麼辦？是否要見血，市府才會滿意？希望市府設法安置好攤商，再讓攤商搬遷。

市府︰老弱攤商 全力協助安置

王俊博說，當年市府認為有安置攤販需求才蓋這處市場，八十一年底營運後不久趨於沒落，九十三年都計變更為公園，應有做公開展覽民主程序，因為縣市合併後市場攤位使用率低、多數攤商無營業需求，地方建議拆除市場、改闢建公園，市府朝興建公園方向規劃。市府曾於一○一年九月邀攤商研議集中經營、恢復營業，但自治會回覆有困難，市府考量營運績效不佳、有闢建公園需求，一○三年三月底與攤商終止租約，並媒合攤商到其他市場營業，部分攤商並未接受。針對老弱攤商，社會局會全力協助安置。

市場處說，因多數攤商拒不搬遷，市府才委請法院從六月五日起分四梯次強制廿八戶原合約使用人搬遷攤位；其他六十四戶攤商因有第三人承租等關係，要等法院裁定再做後續處理。