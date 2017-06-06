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〈南部〉里鄰調整年底公告 適用明年選舉

2017-06-06

〔記者蔡文居、楊金城／台南報導〕台南市里鄰調整將於年底完成、公告，並適用於明年的里長選舉。民政局長陳宗彥表示，南市合併後里鄰數量多，且彼此人口數落差很大，而這幾年里長會報中，里長都有提出建議，大家也都有共識，不整編不行。

陳宗彥表示，市府將會根據人口及都市發展型態，依已公布的四項原則來辦理，並會考量城市及鄉村的不同特性進行調整，以符合南市合併升格後的城市生態，以及未來的發展需求。

他表示，目前里鄰整編作業還在區公所徵詢、溝通階段，而且各地傳出的方案都只是初步草案，並非最後確定方案，市府也尚未收到區公所送進來的調整方案。地方有意見並不代表就是反彈，地方的意見市府均會納入考量。

民政局表示，目前全市有七百五十二里、一萬四千七百卅鄰。最大里北區成德里人口數一萬五千五百多人，而最小里為龍崎區中坑里人口數只有一六五人，彼此相差多達一萬五千多人。而里鄰調整四個原則為：一、密集式大樓住宅地區：一千五百戶至三千五百戶。二、交通便利人口集中地區：一千戶至二千五百戶。三、交通便利人口分散地區：六百戶至一千五百戶。四、交通不便或住戶分散地區：二百戶。

陳宗彥說，里鄰「整編」案市府最遲將在今年十二月廿四日核定，十二月廿五日公告下屆里長選區，新的里、鄰在明年十二月廿五日實施。

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