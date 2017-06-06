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〈南部〉里鄰整編 公所25日前提計畫書

2017-06-06

〔記者楊金城／七股報導〕儘管基層意見紛擾，台南市里鄰整編仍是勢在必行，各區公所要在本月廿五日前提出計畫書，最遲在八月廿五日提出，民政局今天將召集公所開第三次研商會議。七股、北門等偏遠、交通不便的里，爭取依據二百戶單獨設里，不想被併掉。里整編，社區要整併嗎？還未討論。

偏遠小里 爭取依據200戶單獨設里

因里的整編變動大，不少里長有「異見」，特別是山區、濱海地區人口、戶數少的小里，建議因防災需求、行政區過大等理由，要求以二百戶為設里依據，不要以六百戶為設里依據，力保該里不要被併掉。因里整編，各區重新整編的鄰也都超過一百個以上。

像七股區現有廿三里，規劃整編後「剩」下十四里，學甲十三里整編為十一里，北門十三里變為八里，下營十五里規劃整編成十一里，麻豆廿九里要整編到廿里以內，將軍區現有十八里也都要整編縮減里數。

里民正反意見都有 只要建設不要少

不少里長反對被整編，里民則是正、反意見都有，只要市府照顧里的建設不要少。

濱海的七股區長莊名豪、北門區長曾榮嘉說，里鄰整編，遇到地方反彈聲浪不小，里長因擔心未來里行政區變大，加重負擔，救災也會受影響，照顧低收弱勢戶也更吃力，建議偏遠地區整編里要更有彈性。而里整編，給里長的建設費一年十三萬元竟未更改，也還沒討論里整編後的社區要如何整併、新的里名如何決定。

民政局︰基層未有共識 最遲8.25提出

民政局今天將召集公所舉行區里鄰整編第三次研商會議，區里行政科科長陳文琪說，公所和基層里長還未有共識的，最遲八月廿五日須提出里鄰整編計畫書。

台南市現有七百五十二個里，安南區有最多的五十一個里，最少的是山上區和楠西區只有七個里。

民政局長陳宗彥說，行政區、里、鄰的整編原想一次到位，但行政區整編因區劃法還未經立法院修法，下屆恐難實施，里、鄰整編不能再等了，必須先做，市府在一○一年就通過里鄰調整編組辦法，依南市生活型態現況區分設里的四個標準，公所提出整編規劃方案和里長協調溝通後，要列入第三種六百戶、第四種二百戶有疑慮的都可再提到民政局討論。

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  • 七股區召集里長說明里鄰整編規劃方向。（記者楊金城攝）

    七股區召集里長說明里鄰整編規劃方向。（記者楊金城攝）

  • 台南市里鄰整編是勢在必行，學甲宅港里將是整編的里之一。（記者楊金城攝）

    台南市里鄰整編是勢在必行，學甲宅港里將是整編的里之一。（記者楊金城攝）

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