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〈南部〉高雄暴雨過後 登革熱疫情恐大爆發

2017-06-06

2高度疑似個案 將再採檢

〔記者方志賢、陳文嬋／高雄報導〕暴雨過後，高雄市登革熱疫情風險攀升，截至目前有兩例高度疑似個案，但需二次採檢確認。其中，鳳山區某疑似個案居住社區發現十八個病媒蚊孳生的陽性容器，並捕獲十四隻斑蚊，病媒蚊布氏指數已達三級，一旦有確定病例存在，可能造成登革熱疫情大爆發，民眾不可輕忽。

發現18個病媒蚊陽性容器

截至六月三日止，高雄市登革熱通報個案六百六十七例，雖無本土確定個案，但境外確診個案十一例，兩例高度疑似個案，尚需二次採檢確認，分別是鳳山區四十多歲男性及前金區卅多歲女性。防疫人員針對兩例高度疑似個案居住及活動地，進行病媒蚊密度調查，在鳳山區個案居住社區發現十八個陽性容器。

防疫人員並捕獲十四隻斑蚊，包括會叮人吸血、傳染疾病的雌蚊十隻，另四隻是雄蚊，病媒蚊布氏指數已達三級，即一百戶住戶發現八個陽性容器。

衛局：加強稽查列管場域

高市衛生局疾管處也表示，近期氣候日趨炎熱，受梅雨季節鋒面影響出現豪雨，各地積水處形成病媒蚊孳生溫床，防疫團隊持續加強稽查巡查全市列管孳生源場域，如發現積水孳生病媒蚊將依法開罰，今年截至六月三日已累計開立舉發一千兩百八十件，五月份單月已較一至四月份成長六十二％。

國防部陸軍步兵訓練指揮部配合鳳山區公所防治登革熱，在少將指揮官呂坤修帶領下，出動一百一十名官兵，深入中崙里等社區實施愛民打掃，與衛生所及清潔隊人員實施編組，針對積水容器、廢棄輪胎等，清除病媒蚊孳生源。

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  • 陸軍步訓部110名官兵協助市府防治登革熱。 （記者陳文嬋攝）

    陸軍步訓部110名官兵協助市府防治登革熱。 （記者陳文嬋攝）

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