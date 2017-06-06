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〈南部〉高雄山區1橋8路仍封閉 重建費逾5億

2017-06-06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市山區四天累計降雨量破一千四百毫米，為全台最高，昨天鋒面遠離、天氣放晴，仍有一座橋樑及八條道路封閉管制，以台廿線及廿九線路基流失最嚴重，施工單位全力搶修中，市府近期將邀集中央相關單位會勘，災區重建經費初估逾五億元。

台20、29線 路基流失最嚴重

根據氣象局統計，高市桃源區四天累積雨量達一千四百四十六毫米，寫下二○○○年以來六月梅雨鋒面累積雨量第三高紀錄，重創多條道路，沖走八戶民宅、毀損四戶民宅，造成五百戶斷電，台電人員冒雨徒步翻山越嶺兩天，昨天完成搶修，全面恢復供電。

工務段先施作便道並積極搶通

桃源區唯一聯外道路台廿線九十Ｋ路基流失五百公尺，造成勤和以上三里對外交通中斷，成為一座孤島。公路總局甲仙工務段先行施作河床便道，將趕工十五日搶通，優先考慮基樁式擋土牆，預估施工一年，經費要花兩億元。

另外，那瑪夏主要聯外道路台廿九線柔腸寸斷，光甲仙區五里埔到那瑪夏全長十二公里，共有八處災害點、六處路基損害，尤以三．二公里路基流失三百公尺最嚴重；甲仙工務段先行施作河床便道，將趕工十五日搶通，優先考慮基樁式擋土牆，加上沿線廊道加固工程，預估施工一年，經費要花三億元。

目前那瑪夏住戶仰賴青山聯外道路通往嘉義大埔，卻因山路崎嶇難行，且到高雄市區要花三至四小時，原民會主委谷縱體諒原民辛勞，目前積極搶通台南南化挺進錫安山後山道路，讓住戶不到兩小時就能到達高雄市區，將儘快搶通。

農損部分 美濃等8區逾千萬

至於農損部分，根據農業局統計，目前有美濃等八區農損共計一千多萬元，其中農作物被害面積三百二十八公頃，主要受害農作物為薑損失三百多萬元，其次為芒果農損二百五十八萬元、李子損失五十八萬元，水稻因開始種，受損面積還不大。

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  • 那瑪夏主要聯外道路台二十九線三．二公里處，路基嚴重流失。 （南沙魯部落林春福提供）

    那瑪夏主要聯外道路台二十九線三．二公里處，路基嚴重流失。 （南沙魯部落林春福提供）

  • 台電人員冒雨挺進山區搶修電纜線。（記者陳文嬋翻攝）

    台電人員冒雨挺進山區搶修電纜線。（記者陳文嬋翻攝）

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