〈南部〉屏市「除痘」專案罰2400元 縣府首度撤銷

2017-06-06

指未訂裁罰基準、適法性不足

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所從九十七年起執行「除痘專案」，對違規張貼廣告民眾加倍裁罰二千四百元，蔡姓民眾不服提出訴願，縣府認為市公所沒有訂出裁罰基準、適法性不足，首度撤銷原處分，但過去幾年被罰兩千四百元的個案則不適用。

屏東市公所在十年前就針對在電線桿、路燈違規張貼廣告執行除痘專案，一經查獲即依廢棄物清理法裁罰二千四百元，不過當時市長葉壽山採取較寬鬆做法，裁罰案件並不多，雖然民眾曾提出訴願，質疑裁罰的金額較高，但縣府訴願委員會皆駁回訴願。

不過今年縣府卻同意蔡姓民眾提出的訴願案，撤銷市公所原處分，要求重新裁罰，讓屏東市公所傻眼。

公所以後將改罰一千二百元

市公所代理清潔隊長吳仁銘表示，除痘專案在去年市長林亞蒓任內時要求強力取締，執行一年來共取締三百三十二件，其中二百五十五件是人頭戶、執行停話處分，有七十七件裁罰兩千四百元，由於強力取締及嚴罰，使得市容大為改善，雖然法律規定裁罰的金額為一千二百元到六千元，但歷任市長都重罰二千四百元，以往縣府都同意，這次卻認定適法性不足令人意外，由於縣府是上級機關，以後將改罰一千二百元。

縣府訴願委員黃道東指出，市公所依廢清法裁罰時應該列出完整的裁罰基準，例如亂丟一包垃圾及亂丟一車垃圾應有不同的罰則，基於法律不朔即往原則，已裁罰兩千四百元而未提起訴願的案件都不必撤銷，只有蔡姓民眾要重新裁罰，希望市公所盡快將制定除痘專案的裁罰標準，避免再引發爭議。