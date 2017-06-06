| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
史上最強 Mac 出現！蘋果 WWDC 宣布 6 大重點！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉屏市「除痘」專案罰2400元 縣府首度撤銷

2017-06-06

指未訂裁罰基準、適法性不足

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市公所從九十七年起執行「除痘專案」，對違規張貼廣告民眾加倍裁罰二千四百元，蔡姓民眾不服提出訴願，縣府認為市公所沒有訂出裁罰基準、適法性不足，首度撤銷原處分，但過去幾年被罰兩千四百元的個案則不適用。

屏東市公所在十年前就針對在電線桿、路燈違規張貼廣告執行除痘專案，一經查獲即依廢棄物清理法裁罰二千四百元，不過當時市長葉壽山採取較寬鬆做法，裁罰案件並不多，雖然民眾曾提出訴願，質疑裁罰的金額較高，但縣府訴願委員會皆駁回訴願。

不過今年縣府卻同意蔡姓民眾提出的訴願案，撤銷市公所原處分，要求重新裁罰，讓屏東市公所傻眼。

公所以後將改罰一千二百元

市公所代理清潔隊長吳仁銘表示，除痘專案在去年市長林亞蒓任內時要求強力取締，執行一年來共取締三百三十二件，其中二百五十五件是人頭戶、執行停話處分，有七十七件裁罰兩千四百元，由於強力取締及嚴罰，使得市容大為改善，雖然法律規定裁罰的金額為一千二百元到六千元，但歷任市長都重罰二千四百元，以往縣府都同意，這次卻認定適法性不足令人意外，由於縣府是上級機關，以後將改罰一千二百元。

縣府訴願委員黃道東指出，市公所依廢清法裁罰時應該列出完整的裁罰基準，例如亂丟一包垃圾及亂丟一車垃圾應有不同的罰則，基於法律不朔即往原則，已裁罰兩千四百元而未提起訴願的案件都不必撤銷，只有蔡姓民眾要重新裁罰，希望市公所盡快將制定除痘專案的裁罰標準，避免再引發爭議。

廣告
  • 屏東市公所清潔人員辛苦的清除留在電線桿及燈桿上的痘疤。（記者葉永騫攝）

    屏東市公所清潔人員辛苦的清除留在電線桿及燈桿上的痘疤。（記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
薪苦了 屏東增聘專任教練

中小學是許多運動選手的啟蒙階段，但在校園內的「教練」們，多是沒有保障的約僱人員，「薪」苦教練們只能靠熱情糊口，為了留住體育人才，屏東縣政府今年編三千六百萬元預算，預計增聘五名專任運動教練。各地縣市政府…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧三杯小卷
好涮嘴✧金沙嫩雞球
經典小菜✧醬瓜
好吃牛肉麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉屏市「除痘」專案罰2400元 縣府首度撤銷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月6日‧星期二‧丁酉年五月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.