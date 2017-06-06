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〈台北都會〉台北》衛生紙丟馬桶 議員：公廁硬體沒跟上

2017-06-06

〔記者張議晨／台北報導〕環保署力推「衛生紙丟馬桶」政策，預定七月正式上路，但台北市議員秦慧珠調查發現，北市府所管九○二處公廁，有三七五處不實施「衛生紙丟馬桶」。昨天她在議會問市長柯文哲：「分不分得出衛生紙和面紙差別？」柯說：「我分不出來。」在旁的環保局長劉銘龍趕緊說，會加強宣導。

秦慧珠說，北市七月就要全面實施「衛生紙丟馬桶」政策，但市府硬體完全跟不上，有些公廁甚至一丟就阻塞；未來公廁也不再擺垃圾桶。她質疑，女孩子在沒有衛生紙的公廁上廁所，又沒垃圾桶，面紙也無法丟入馬桶，「要民眾怎麼辦？」

柯文哲回答說，革命也要分階段，可丟馬桶的才會將垃圾桶收起來，其他的還是會保留。

秦慧珠說，市府公務部門贊成衛生紙丟馬桶的人有五十八．四％，不贊成四十一．六％，但殯葬處、茶葉推廣中心、公訓處卻說無法百分百做到。各級學校更有五成七不贊成，其中廿七校更直言，政策未實施前馬桶就常阻塞，硬體設施明顯跟不上政策。

她說，若阻塞輕微，校內有技工可修繕，但若技工無法處理，水電工一次就要一千二，還有學校管線老舊，盼市府協助更換管線後，再來配合政策。

環局：不能丟會貼告示

劉銘龍解釋，環保署並未強制各機關遵守，管線易阻塞廁所還是會貼告示，建議民眾衛生紙丟垃圾桶。

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  • 中央力推「衛生紙丟馬桶」政策，預計七月全面上路，但台北市長柯文哲坦承他不會分辨衛生紙與面紙差異。（記者張議晨攝）

    中央力推「衛生紙丟馬桶」政策，預計七月全面上路，但台北市長柯文哲坦承他不會分辨衛生紙與面紙差異。（記者張議晨攝）

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