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〈台北都會〉彰銀舊北門分行 可能列文資

2017-06-06

都更權利人：盼如期更新

〔記者張凱翔／台北報導〕彰化銀行北門分行舊址日前傳出已列入文化資產追蹤，卻未經相關程序就要進行都更，文史工作者緊急提報，文資委員昨會同提報人至延平北路會勘。部分文資委員說，分行建物是少見且特色保存完整的台灣戰後建築，但是否要列文資，仍須文資審議大會決定；都更權利人會勘後則說，此區都更已跑了十年，不論最後是否賦予文資身分都尊重委員意見，只希望如期完成都更。

彰化銀行舊北門分行位於延平北路一段十八號、二十號，延平北路一段與鄭州路交叉口一帶，共十三棟房子要都更，彰銀是其中一棟。九十六年開始跑都更、一○六年六月權變計畫報核，但文史學者發現，彰銀分行曾被台北市文化局列冊，緊急提報文資申請。依去年新修《文資法》，經提報列冊的建物需於半年內於文資會議審議文資價值，若被列為古蹟，整個都更事業計畫就得重送；若是歷史建築，則有較多變通的保存方式，都更影響程度較小。

延平北路一段的都更權利人杜書仁說，九十六年開始跑都更程序，中間都不知道彰銀有被文化局列冊，既然現在要跑文資審議程序，權利人一切都尊重委員專業，只盼望不管結果如何，都更程序都能如期完成、不要再拖下去。

三分之二委員看過再決議

文化局說，若無意外，應會賦予文資身分，但有部分委員有不同意見，會再辦理數次會勘，讓至少三分之二委員看過再做決議。

文化局也解釋，九十一年委託六所有建築系的大專院校，普查具古蹟潛力的建築，雖然最後列冊一千多個建物，但當時標準十分寬鬆，因此列冊也不如現在審查嚴謹，僅具參考價值，沒有文資法令約束效力。去年七月修法後，經提報列冊的建物於半年內需排入文資會審議，程序嚴謹很多，也才具法令約束力。文化局已開始交叉比對當年名單與進行中的都更案，避免都更到一半卻可能遇上文化資產的問題。

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  • 部分文資委員表示，彰化銀行北門分行舊址建物為戰後少見的建築樣式，但會勘委員對此意見並不一致。（記者張凱翔攝）

    部分文資委員表示，彰化銀行北門分行舊址建物為戰後少見的建築樣式，但會勘委員對此意見並不一致。（記者張凱翔攝）

  • 彰銀北門分行舊址經過十年都更長跑，在權利變換計畫報核後，卻突然面對文資審議，都更計畫可能生變。（記者張凱翔攝）

    彰銀北門分行舊址經過十年都更長跑，在權利變換計畫報核後，卻突然面對文資審議，都更計畫可能生變。（記者張凱翔攝）

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