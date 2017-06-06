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〈台北都會〉北一女舊宿舍 打造社福辦公室

2017-06-06

〔記者張凱翔／台北報導〕位於重慶北路三段與西寧南路交叉口的北一女教師舊宿舍屋況老舊，社會局向教育局要求釋出空間活化，已編列三千萬元修繕預算，訂廿二日舉辦公民論壇討論細部使用規劃，目前規劃方向為打造社福公益團體辦公室，明年三月就可完工，社福團體紛紛表示非常期待。

勵馨基金會台北分事務所說，很高興社會局給社福團體這麼大的規劃自由，他們現在最缺乏的就是辦公空間，因為北市租房、水電和營運成本都非常昂貴。如果建物適合的話，也考慮改裝成供受暴婦女長期安置的居所，但具體規劃會於廿二日和其他團體一同討論、互相配合。

台北市新活力自立生活協會則說，希望舊宿舍能改造成無障礙的示範空間，提供身障者交流聚會的場所，也規劃之後與當地社區合辦活動。

北一女教師舊宿舍建物共有四樓、十八戶房間，目前仍有五戶有退休教師居住，社會局取得十二戶房舍。社會局說，宿舍屋齡近五十年，老舊漏水，又因基地面積不足，都市更新須與鄰近街廓私有地整併，執行難度高。因此，市政府決定在都市更新之前，由社會局規劃重整老屋。

社會局長許立民說，隨著少子化、高齡化，社會福利需求日益擴張，透過重建活化計畫，打造社福公益團體創新實驗基地，將多數社福團體匯集在此，利用資源整合與串流社區共融的基地。

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  • 北一女教師舊宿舍屋齡超過半世紀，社會局規劃打造社福公益團體辦公室，進行空間活化。（台北市社會局提供）

    北一女教師舊宿舍屋齡超過半世紀，社會局規劃打造社福公益團體辦公室，進行空間活化。（台北市社會局提供）

  • 台北市社會局取得十二戶北一女教師舊宿舍房舍，將修繕整理辦公室，供社福公益團體進駐。（台北市社會局提供）

    台北市社會局取得十二戶北一女教師舊宿舍房舍，將修繕整理辦公室，供社福公益團體進駐。（台北市社會局提供）

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