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〈台北都會〉6-12歲搭北捷 明年有優惠了

2017-06-06

柯：明年編預算執行

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨市議員王欣儀昨天於市政總質詢痛批，《兒童及少年福利與權益保障法》規定國內大眾交通運輸提供「未滿十二歲之兒童」優惠措施，但台北捷運未給予六至十二歲學童搭乘優惠票價，已違反立法意旨，要求市府立即檢討。市長柯文哲表示，目前會先評估作法，確定後會在明年編列預算執行。

根據《兒少法》第卅三條規定，國內大眾交通運輸、文教設施、風景區與康樂場所等公營、公辦民營及民營事業，應以年齡為標準，提供「未滿十二歲之兒童」優惠措施，並應提供未滿一定年齡之兒童免費優惠。

議員：長期違兒少法

但王欣儀指出，北捷除了身高未滿一一五公分或未滿六歲者免費之外，其餘都一律採全票收費，罔顧六至十二歲兒童的權益。而行政院早在一○三年就有函請北市府提出兒童優惠，卻至今都未見到改善；自己多次質詢，得到回應是北市社福經費預算有限，應優先用於較重大、急迫性之計畫，經評估不提供兒童優惠，大為不滿。

王欣儀表示，市府要提出甚麼優惠，以及財源來自哪裡？可以內部評估，她要求市長承諾會去執行。

對此，柯文哲轉頭先問一旁官員，《兒少法》一○四年修法怎麼沒有跟他說？柯表示，會先看要花多少錢，如果可行就會編列在明年預算。

對此，北捷副總經理沈志藏解釋，六歲及一一五公分以下免費，是參照鐵公路一致標準，才給予免票優惠。至於十二歲以下孩童，因《兒少法》是普通法，《大眾捷運法》則為特別法，受到法律位階問題，北捷才未對此提供優惠。

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  • 台北捷運長期違反《兒少法》規定，未給予六至十二歲學童搭乘優惠票價，市長柯文哲在議會答詢時表示，評估作法，確定後會在明年編列預算執行。（資料照，記者陳紜甄攝）

    台北捷運長期違反《兒少法》規定，未給予六至十二歲學童搭乘優惠票價，市長柯文哲在議會答詢時表示，評估作法，確定後會在明年編列預算執行。（資料照，記者陳紜甄攝）

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