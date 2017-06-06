〈台北都會〉《淡水文化園區傳起衝突》駐園廠商控告顏志新 動手巴頭、傷害

2017-06-06

文化局發布聲明 譴責暴力

〔記者李雅雯／新北報導〕淡水文化園區日前發生園方和進駐廠商衝突事件，雙方鬧上派出所。文化資產主管機關文化局昨發布聲明指出，委託淡水文化園區管理者淡水文化基金會管理古蹟坐落土地和周邊公有地之關係已終止，並表達「強烈譴責暴力」。

「原英商嘉士洋行倉庫」又稱「殼牌倉庫」，屬新北市市定古蹟，古蹟所有權人為淡水文化基金會；古蹟坐落土地和周邊區域則屬於公有地，由文化局委託淡水文化基金會管理。由於雙方在土地租金收取和經營管理方向未有共識，經歷七次協商都破局，雙方已在今年二月終止委託關係，文化局也針對私有古蹟占用公有地部分提起訴訟。

淡水文化基金會和文化局爭議未休，日前又和駐園廠商發生衝突。五月廿六日晚上七點許，駐園廠商為搬遷店址而到店收拾東西，開車入園；晚上十一點多，園區代表稱因擔憂文化資產受損而到場蒐證，雙方進而發生衝突。

駐園廠商代表李姵蓁表示，當天自稱「園長」的園方代表顏志新對現場女性工作人員動手，除類似「巴頭」的動作外，也有抓傷和撞擊到的挫傷，當下已到派出所報案，也已赴醫院驗傷控告對方傷害。

顏志新為淡水文化基金會成員，他說，當天是臨時獲報有人開車進入園區，擔心文化資產受損而急忙到場了解，駐園廠商等一行人將手機對著他錄影，強光使其眼睛受不了，只是反射性地撥開手機，不是動手打人。

文化局在聲明中表示，淡水文化基金會和駐園廠商的糾紛衝突已由警方受理，一切尊重司法程序。