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〈台北都會〉BOT附設旅館「大過主體市場」 合法不合理

2017-06-06

〔記者鍾泓良／台北報導〕內湖區江南市場因為海砂屋問題，北市府九十八年時暫停市場使用，由甲山林建設以五十年權利金一千六百萬餘元拿下BOT案，將四層樓的市場改建為九層樓建築，其中三至九樓為旅館，附屬設施遠大於主體設施。對此，財政局長陳志銘說，很多BOT都是這個樣子，就如柯市府曾批評的三創園區、交九跟市府轉運站，都是同樣的問題，「但它都合法不合理。」

而甲山林建設以五十年權利金一千六百萬元拿下BOT，陳志銘說，若當時市場處全數收回做地上權，絕對可以創造更多收益。但他補充，市場用地屬於公共設施用地，不能直接做BOT，但可透過都市計畫變更為商業區，就能進行地上權，不過，這個前提是在市場處、都市計畫委員會認定沒有傳統市場需求下。

至於廠商為何願意承接市場用地蓋旅館，地價稅也是其中一大誘因。稅捐處說，公有土地按照基本稅率千分之十徵收，若旅館設置在商業用地，則是以一般用地稅率，最高可累進到千分之五十五，地價稅也是很可觀。

對於市場處當時為何不選擇把江南市場全部收掉，另做開發，市場處主秘王夢龍解釋，八十九年調查當時八十九攤的意願，攤商都希望可以繼續經營傳統市場，所以，最後走了四十四家攤商，當時有四十五家有意願安置。

王夢龍也坦承，傳統市場在時代趨勢下，注定會越來越不好，市場處曾評估六十幾座生鮮傳統市場，可能只會剩下卅座勉強生存，市場收回刻不容緩。對於未來市場改建還會不會預留傳統市場攤位空間，他說，要看攤商回流意願及市場處評估市場是否還有存在必要，再做決定，若有必要還是會留設。

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BOT附設旅館「大過主體市場」 合法不合理

內湖區江南市場因為海砂屋問題，北市府九十八年時暫停市場使用，由甲山林建設以五十年權利金一千六百萬餘元拿下BOT案，將四層樓的市場改建為九層樓建築，其中三至九樓為旅館，附屬設施遠大於主體設施。對此，財政…

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