〈台北都會〉江南市場擬設超市 砸2160萬「收攤」

2017-06-06

改建…掰了傳統市場

〔記者鍾泓良／台北報導〕內湖區江南街的江南市場因海砂屋及市場沒落，於九十八年起籌備改建，歷經近十年終於要啟用，但市場處評估，原本卅六攤中，有廿七攤已無經營能力，市長柯文哲裁示不再做傳統市場，決定付錢解決，依法每攤給予六十萬元補助費，共計花費二一六○萬元全部收回。市場處說，江南市場一樓未來仍須維持市場功能，可能會由市場處或BOT廠商甲山林招商，邀集超市業者進駐。

市場處主秘王夢龍說，市場處從上會期就持續與攤商協商溝通，直到前幾天市長才批示做法。他說，江南市場完工前曾評估卅六家攤商狀況，發現廿七家經營者不是年紀過大、就是下一代無意經營，依規定，攤商經營兩年才可轉租，市府擔心攤商不願經營，讓嶄新市場攤位馬上私下轉租，決定乾脆收回。

不滿…攤商提起訴訟

王夢龍說，攤商之前曾開價一攤兩百萬元，但依「台北市公有傳統零售市場改建或停止使用核發補助費自治條例」，每攤是六十萬元。他坦承，攤商對市府未盡安置之責就停止市場感到不滿，已對市府提出行政訴訟。

對於江南市場BOT案一樓是否要維持市場功能，王夢龍直說，該處屬於市場用地，還是要維持市場功能，否則上面的旅館無法經營。目前評估可能會由市場處對外招商，邀集超市業者進駐，不然就是由甲山林提出營運計畫，但現階段還沒有討論。

BOT案…樓上開設旅館

江南市場被鑑定為海砂屋須改建，九十八年甲山林建設以五十年權利金一千六百萬零八千元標下內湖江南市場BOT案，原本四層樓市場改建為地上九層、地下三層的複合式大樓，一、二樓作為市場及美食街，三樓以上為商務旅館，是北市首座營運的BOT傳統市場。

王夢龍說，這並非首次原先預估有傳統市場需求，後來經評估決定廢止的市場。信義區吳興市場在九十六年時停用，但後來在九十七年啟用的六合市場發現情況不對，決定停用傳統市場，改由超級市場進駐。