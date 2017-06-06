〈台北都會〉鶯歌公車僅4路線 議員批全市之末

市長允檢討路網 連接高鐵站
〔記者張安蕎、賴筱桐／新北報導〕新北市市區公車路線高達兩百七十條，但鶯歌近十萬人口，公車卻僅有四條，大眾運輸不便，造成鶯歌街道車滿為患，市議員蘇有仁質詢，要求增開鶯歌至台北市區公車路線。市長朱立倫回應，將檢討連結台北市、桃園市及板橋高鐵站的路線。
居民出入交通工具 仰賴火車
鶯歌位處新北市西端，若要到台北市中心，大眾運輸工具只能以火車為首選，至台北車站路程約卅分鐘，在尖峰時段人滿為患，離峰時段班次間距長達廿分鐘；若搭公車轉乘捷運，僅有一條路線行經板橋、兩條路線行經土城捷運站，抵達台北車站至少四十分鐘。
鶯歌另有公路客運、新巴士等大眾運輸車種，共九條路線多圍繞在鶯歌本地及桃園、三峽。蘇有仁表示，鶯歌不僅是全市公車路線行駛範圍最小的地方，市區公車也未行經北市，居民前往外地寸步難行。
遊客大多開車 鬧區交通壅塞
蘇有仁說，因出入不便，在地居民與遊客大多自行開車，常造成鶯歌街上車潮擁擠，假日更常回堵，相較之下，與鶯歌人口數相近的五股、泰山區，公車路線多達廿條以上，市府應增設跨市、跨區的市區公車路線與快速公車。
朱立倫指出，近年三鶯地區人口持續成長，交通需求大增。他將要求相關局處規劃完整路網，並檢討火車站、捷運、客運等路線，串聯台北市、桃園市及板橋高鐵站，讓鶯歌交通更便利。
捷運先導公車 搭乘率低停駛
交通局運輸管理科長蘇先知表示，由於鶯歌設有火車站，運輸效率較公車佳，居民到台北多以搭乘火車為主，因此過去未設置跨市路線，不過，往來鶯歌與永寧捷運站的「981路線捷運先導公車」，去年曾試辦部分班次擴大鶯歌服務範圍、增設五個站點，因搭載人次不多而停辦，將請公車業者評估新闢鶯歌至台北市公車路線的需求。
搭火車較實惠 居民盼增班次
鶯歌居民蔡小姐說，鶯歌地區大眾運輸多仰賴火車為主，原因是班次密集、固定，較能掌握通勤時間，從鶯歌搭乘區間車到板橋只要十八元，搭公車可能要兩段票卅元，且須承擔塞車風險，但火車的缺點是容易誤點，尤其碰到事故，行程將被打亂，她認為增闢公車路線效益有限，不如協調台鐵加開班次。