〈南部〉蓄水率飆逾80％ 曾文水庫洩洪

2017-06-05

〔記者吳俊鋒／楠西報導〕鋒面連日來在阿里山區發威，全國最大的曾文水庫入流爆量，蓄水率從原本的「十八趴」，迅速飆升逾「八十趴」，為預留安全的滯洪空間，昨天清晨五點起，壩頂閘門啟動，進行今年首度的調節性洩洪；梅雨季期間就開閘放水，頗為少見，也顯見這波降雨量之豐沛。

梅雨讓曾文水庫入流爆量，供應大台南民生用水為主的南化水庫也被灌飽，昨夜到達標高一百八十公尺的滿水位，從壩頂的Ｕ型堰體自然溢洪。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，從鋒面影響的六月一日起，上游集水區出現明顯降雨，截至昨晚，累積雨量超過六百五十毫米，四天帶來三億立方米的入流量，相當可觀。

曾文水庫前晚十點啟動今年首度的調節性放水，先以每秒五十立方米的放流進行水力發電，由於上游持續進帳，水位不斷竄升，昨天清晨五點加開一道溢洪道閘門，實施每秒三百立方米的洩洪。

兩個鐘頭後，南水局再開啟第二道閘門洩洪，合計放流每秒六百五十立方米，加上每秒五十立方米的水力發電，進行每秒七百立方米的調節性放水。

簡振源說，這波調節性洩洪，兼具了防洪、排砂與發電等功能，最重要的是強化安全的緊急應變，降低河道尖峰流量的負荷，避免釀災。

到昨晚為止，曾文水庫水位標高近二二二公尺，蓄水率八十一．二七％，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量逾四億一千萬立方米。

南化水庫也被灌飽

至於南化水庫，自來水公司第六區管理處長李丁來指出，截至昨天下午，集水區累積降雨已有四百七十五毫米，上游入流與越域引水，超過二千六百萬立方米，可增加六十二日的供水，蓄水率也從原本的七成四飆升至九成七。

由於上游持續入流，南化水庫昨夜開始自然溢洪，水公司已事先發佈訊息，並在沿岸進行廣播，呼籲下游居民注意安全。