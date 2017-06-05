〈南部〉《焦點評論》說出心聲

2017-06-05

台南美麗的海岸線連日來遭到漁業用保麗龍、蚵架沖上岸而破壞，日前環團痛批之後，昨天竟然有環保局清潔隊員開罵：「該死的農業局！」清潔隊員也是台南市民，「我口說我心」，不論是環團還是熱愛台南的台南人，都也忍不住很想問：「這問題何時才能完全解決？」

清潔隊員昨天批：海岸線全是蚵架、保麗龍，又不整理，最後還是要環保局動用大批人力來清理…，六、七公里的海岸線全是蚵架、保麗龍。看了就生氣，真想罵人，清潔隊員看到問題也點出問題，但事實上環保團體連年都點名上述問題，而台南市政府也的確連年都有檢討，並想提出具體方案，只是，如果大家都想把事情做好，為什麼事情還是沒有解決？

農業局昨天說，已很努力了，目前回收狀況也比過去還要好，同時也投入研發替代材質，但基於成本及便利性，蚵民還是偏愛竹子和保麗龍，而後端回收後也因成本處理問題而導致招標不易。

果真如此，那相關單位的輔導及管理動作恐怕得更要加快，俗話說︰賠錢的生意沒人做，如果取代材質無法降低成本，那如何成功輔導蚵農改變生財工具？而一再增加處理廠商的招標金額，又豈是治本之道？

蚵農的生計要顧，但大地環境也要維持，蘿葡及棍子如何兼顧，讓產業可以維持，海岸也不再遭到破壞，相關單位恐怕得再加把勁了。（記者唐在馨）