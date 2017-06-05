| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面遠離天氣未回穩 高溫達33度 北市蓬萊大樓凌晨火警 高樓雲梯車馳援灌救中
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《焦點評論》說出心聲

2017-06-05

台南美麗的海岸線連日來遭到漁業用保麗龍、蚵架沖上岸而破壞，日前環團痛批之後，昨天竟然有環保局清潔隊員開罵：「該死的農業局！」清潔隊員也是台南市民，「我口說我心」，不論是環團還是熱愛台南的台南人，都也忍不住很想問：「這問題何時才能完全解決？」

清潔隊員昨天批：海岸線全是蚵架、保麗龍，又不整理，最後還是要環保局動用大批人力來清理…，六、七公里的海岸線全是蚵架、保麗龍。看了就生氣，真想罵人，清潔隊員看到問題也點出問題，但事實上環保團體連年都點名上述問題，而台南市政府也的確連年都有檢討，並想提出具體方案，只是，如果大家都想把事情做好，為什麼事情還是沒有解決？

農業局昨天說，已很努力了，目前回收狀況也比過去還要好，同時也投入研發替代材質，但基於成本及便利性，蚵民還是偏愛竹子和保麗龍，而後端回收後也因成本處理問題而導致招標不易。

果真如此，那相關單位的輔導及管理動作恐怕得更要加快，俗話說︰賠錢的生意沒人做，如果取代材質無法降低成本，那如何成功輔導蚵農改變生財工具？而一再增加處理廠商的招標金額，又豈是治本之道？

蚵農的生計要顧，但大地環境也要維持，蘿葡及棍子如何兼顧，讓產業可以維持，海岸也不再遭到破壞，相關單位恐怕得再加把勁了。（記者唐在馨）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
安平漁港支航道 綠水染黑

意外空拍 民眾懷疑偷排廢水台南市這幾天雨勢下個不停，一名林姓空拍玩家上週在億載金城進行空拍教學，意外拍到億載金城後方的安平漁港支航道，竟排出…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：〈南部〉《焦點評論》說出心聲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.