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〈南部〉保麗龍、廢蚵架污染海岸 清潔員怒轟農業局

2017-06-05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海岸線因這波西南氣流過境，牡蠣養殖用的漁業用保麗龍、蚵架全被沖上岸，海岸線亂成一團，繼日前環團痛批海岸浩劫年年上演，政府卻無力解決之後，環保局基層清潔隊員也開罵了，痛批「該死的農業局」，回收只做半套。

蔓延六、七公里 老問題無解

環保局一連兩天動員清理海岸凌亂的廢棄蚵架和保麗龍，基層清潔隊員從早忙到晚，火氣都上來了。一名基層清潔隊員在臉書PO文批評農業局，「每年都這樣，該管理可管理就是不管理，弄到海岸全是蚵架、保麗龍，又不整理，最後還是要環保局動用大批人力來清理。」

該名清潔隊員批評說：「蚵架回收只做半套，也敢標榜他們的回收率九十六％以上，笑死人了！將蚵架拖回岸邊放著不管，讓它隨波逐流，弄得六、七公里的海岸全是蚵架、保麗龍。看了就生氣，真想罵人，該死的農業局。」

後端廠商一再流標 回收做半套

南區清潔隊一名隊員表示，他們前天出動十四名人力和機具，清理散落在四鯤鯓與黃金海岸之間海灘的大批廢棄蚵架和保麗龍，花了一整天也無法清理完畢。由於廢棄蚵架散落一地，後端處理廠商難以清理，才一再流標，農業局應該在廢棄蚵架回收上岸集中後，馬上由回收廠商載運走，才能避免鋒面一來又亂成一團。

農業局︰已提高處理費 將再招標

農業局長許漢卿則表示，該局已很努力解決此一長年的老問題，回收狀況也比過去還要好，同時也投入研發替代材質，希望在環保和蚵民生計之間取得平衡。但基於成本及便利性，蚵民還是偏愛竹子和保麗龍，而後端回收後廠商因蚵架難以處理，現又無法進焚化廠，而導致一再流標，該局已將每噸處理費由三千元提高到六千元，希望本週可以順利完成招標作業，把海岸線的蚵架儘速清理完畢。

許漢卿表示，至於保麗龍部分，為避免碎裂污染環境，該局也要求蚵民將漁用保麗龍套網再使用，每一塊保麗龍套網費用約一百多元，去年開始，約有一萬多塊保麗龍套網使用，少部分蚵民不願採用者，也會加強輔導，希望減少保麗龍對環境的危害。

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  • 環保局南區清潔隊員一連兩天動員，清理海岸凌亂的廢棄蚵架和保麗龍。 （擷取自臉書）

    環保局南區清潔隊員一連兩天動員，清理海岸凌亂的廢棄蚵架和保麗龍。 （擷取自臉書）

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